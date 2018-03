Edifier lanceert speakersysteem

Deze docking station is niet alleen binnenshuis te gebruiken, maar hij is ook geschikt om om het even waar muziek af te spelen. De dock van dit speakersysteem is namelijk in- en uitschuifbaar, waardoor hij makkelijk te vervoeren is.

Deze docking station is geschikt voor alle iPods, iPhones en mp3-spelers. Daarbij heeft hij een ingebouwde fm-radio. Wanneer dit docking systeem helemaal is opgeladen gaat hij zo'n 15 uur mee.

De adviesprijs van de On The Go – iF350 is 130 euro. Deze docking station van Edifier wordt geleverd met een draadloze afstandsbediening, een beschermhoes en universele adapter. Wie in het nieuwe jaar toevallig in Las Vegas is kan deze docking station van 7 tot en met januari bewonderen op de beroemde elektronica beurs CES.