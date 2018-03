Buffalo introduceert externe Blu-ray-brander

Het bedrijf presenteerde woensdag de BR-PX68U2-BK in Japan. De naam mag dan afstotelijk zijn, dat geldt zeker niet voor het apparaatje zelf. De nieuwe Blu-ray-brander is een slanke en glanzend zwarte verschijning, die best gezien mag worden naast een netbook of ultraplatte laptop.

Het apparaat communiceert via usb 2.0 met schootcomputers, en leest en brandt Blu-ray-schijfjes op een maximale snelheid van 6x. Bij dubbellaags disks gaat de versnelling iets omlaag, naar 4x. Ook ouderwetse cd’s en dvd’s zijn er natuurlijk mee te beschrijven.

Wanneer deze slanke brandmachine binnenkort in Japan op de markt komt, zal hij zo’n 230 euro kosten. Of Buffalo het apparaatje ook naar Nederland brengt is nog niet bekend.