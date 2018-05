“Aan het eind van mijn verblijf in de F1 was het gewoon niet leuk meer. Het plezier was verdwenen. Iedereen was steeds zo zakelijk en koel en daar had ik geen zin in. Het was dus het moment om op te stappen”, verklaart de Fin.

Häkkinen is sinds dit seizoen aan de slag in het DTM-kampioenschap en heeft daar zijn plezier in het racen teruggevonden.