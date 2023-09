Nyck de Vries keert na mislukt Formule 1-avontuur terug in Formule E

Nyck de Vries is vanaf januari weer actief in de elektrische Formule E. De Nederlander gaat na zijn mislukte Formule 1-avontuur rijden voor het Indiase Mahindra Racing.

De Vries moest afgelopen zomer al na tien races voor AlphaTauri plaatsmaken voor Daniel Ricciardo. De 28-jarige Nederlander had zijn stoeltje veroverd met een indrukwekkend eenmalig optreden voor Williams in 2022.

De coureur uit Sneek keert nu terug in de Formule E, de klasse waarin hij in 2021 kampioen werd namens Mercedes. Mahindra Racing koppelt hem aan de Italiaanse Zwitser Edoardo Mortara. Het team heeft een Indiase licentie, maar is gevestigd in Engeland.

"Ik vind het geweldig om aan zo'n groot bedrijf als Mahindra gekoppeld te worden en ik ben blij dat ik het in de Formule E kan vertegenwoordigen", laat De Vries weten. Mahindra maakt onder meer auto's, motoren en tractoren.

"De basis van dit team is erg sterk en het heeft alles in huis om succesvol te zijn. Dus dat sprak me erg aan", zegt De Vries.

Mahindra presteerde afgelopen seizoen niet goed

Afgelopen seizoen eindigde Mahindra als voorlaatste in het Formule E-kampioenschap, in een jaar waarin een nieuwe auto debuteerde.

"Het is geen geheim dat dit team een slechte start heeft gehad met de derde generatie Formule E-auto. Maar er waren ook positieve signalen in de tweede seizoenshelft. Ik denk dat we daarop verder kunnen bouwen", stelt De Vries.