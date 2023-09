Volgens coureur Ho-Pin Tung staat de plek van Sergio Pérez voorlopig nog niet onder druk, zolang hij de tweede plek bezet in het rijderskampioenschap. Een terugblik op de door Max Verstappen gewonnen race in Japan.

We zagen Pérez schutteren in Japan. In Singapore zagen we hem ook al een aantal foutjes maken en kwam hij ook met rijders in contact. Van buitenaf ziet het er allemaal wat knullig uit. Vind jij dat als coureur ook?

"Hij heeft het duidelijk wat lastig, Dat komt in essentie natuurlijk voort uit het vertrouwen met de auto dat hij momenteel mist. Op een circuit als Suzuka wordt zoiets extra uitvergroot vanwege het uitdagende karakter van de baan. Je moet hier bochten echt aanvallen met het ingaan, zoals we in de vooruitblik al bespraken. Het gat met Verstappen was in de kwalificatie natuurlijk enorm. Aan de ander kant: had Pérez het twee tienden beter gedaan, dan had hij op de eerste rij gestaan."

"Nu kwalificeerde hij zich op de vijfde plek en dan is de kans natuurlijk een stuk groter dat je in het gedrang komt. Dat gebeurde dus ook, met schade aan zijn voorvleugel tot gevolg. Dat kan gebeuren en daar kon hij eigenlijk niet echt iets aan doen. Een typisch startongeval en dan vooral op een circuit als Suzuka met een vrij lange run richting de eerste bocht waar je meer bewegingen hebt van links naar rechts en vice versa."

"Daarna zie je eigenlijk dat zo'n race dan van kwaad tot erger gaat. Je bent volledig uit positie en moet langzamere auto's voorbij met een auto die heel veel sneller is. Dan word je snel verleid tot opportunistische acties. Iets wat dus ook gebeurde en dat zag er inderdaad wat knullig uit. Als je een ander met jouw voorwiel op zijn achterwiel raakt is dat vrijwel nooit goed. Het viel me op dat hij de ronde voor het contact met Kevin Magnussen ook al heel erg diep ging in dezelfde hairpin en ook al een uitwijkmoment had met wat overstuur tot gevolg."

"Vooral in die hairpin komt extra grip tot uiting omdat je bij het aanremmen een flauwe knik naar rechts hebt. Zeker met volle tanks is het geen gemakkelijke bocht om te vertragen, omdat je nog veel gewicht op de linkerkant van je auto hebt door die rechterknik. Al met al is het vooral zaak dat Pérez het vertrouwen in de auto weer terugkrijgt, beter kwalificeert en zichzelf dus niet constant in dergelijke kwetsbare posities brengt."

1:16 Afspelen knop Pérez klungelt en tikt Magnussen aan

Verstappen sleept door de tegenvallende prestaties van Pérez vrijwel in zijn eentje de constructeurstitel binnen. Denk je dat de positie van de Mexicaan ondanks een doorlopend contract onder druk staat?

"Red Bull-teambaas Christian Horner zei het al na de race voor de camera van Viaplay: 'Onze focus is nu op het binnenhalen van de tweede plek in het rijderskampioenschap voor Pérez.' Zolang Pérez tweede in het rijderskampioenschap blijft, denk ik dat het niet met zo'n vaart zal lopen. Natuurlijk zien ze bij het team ook wel dat hij de laatste races erg ver achterblijft bij Verstappen maar geloof me, daar zal Pérez zich zelf al klote genoeg over voelen."

"Het is een schril contrast met begin dit jaar, toen hij wel op zijn gemak was in de auto en het allemaal soepel verliep. Intern heeft het ook wel voordelen voor Red Bull, want waar in het begin van het seizoen nog af en toe frictie leek te zijn binnen het team, hoor je daar nu niets meer over. Ik blijf me herhalen dat het ook niet gemakkelijk is om teamgenoot naast Verstappen te zijn. Hij bewijst keer op keer dat hij altijd het maximale uit de auto en situatie weet te halen."

"Verstappen gaf als commentaar na de kwalificatie dat de auto's gelijk zijn en dat zal ook absoluut zo zijn. De tijden dat teams twee verschillende auto's hadden, is voorbij. Maar door het verschil in rijstijl is het ook niet per se zo dat Pérez de afstelling van Verstappen kan kopiëren. Dat verschilt ook per race en circuit."

"Hoewel de snelheid niet daar is, is het belangrijkste voor Red Bull eigenlijk dat hij solide is en podiums en punten blijft pakken. Dit was natuurlijk wel pas de eerste uitvalbeurt van hem dit jaar. Als je dan kijkt naar andere rijders, namen van potentiële vervangers die worden genoemd, hebben die niet allemaal diezelfde statistiek. Het gebrek aan snelheid is niet goed, maar persoonlijk denk ik dat zijn crashes zoals in Monaco en Hongarije zijn positie meer in gevaar brengen, omdat dit budget technisch grote consequenties heeft voor het team."

3:28 Afspelen knop Samenvatting: Verstappen wint GP van Japan en sleept constructeurstitel binnen

Verstappen was het hele weekend ongenaakbaar in Japan. Had jij ook het idee dat Verstappen zichzelf en Red Bull opnieuw wilde bewijzen na het slechte weekend in Singapore?

"Ik denk niet dat Verstappen in Singapore minder gemotiveerd was dan in Suzuka. Dat heeft puur met de auto te maken. Natuurlijk is het zo dat het voor een coureur ook genieten is als een auto zo goed gaat als bij Verstappen in Suzuka, zeker in combinatie met een circuit dat ontzettend gaaf is om te rijden. In de voorbeschouwing zeiden we het al: Suzuka is echt een circuit dat de Red Bull op het lijf geschreven is."

"Het is een baan waar je net wel of net niet volgas door bochten kunt. Dat kun je prachtig zien op de onboardbeelden met de stand van het gaspedaal erbij. Het enige moment van het weekend waar ik het idee had dat hij er extra voor ging zitten, was zijn laatste ronde in de kwalificatie, zijn poleronde. De hoeveelheid kerbstone die hij overal bij bij het uitkomen van de bocht pakte, bijvoorbeeld bij uitkomen bocht 2, gaf aan dat hij net een tandje meer risico nam."

2:19 Afspelen knop Hoe McLaren bevestigt snel een gevaar te worden voor Red Bull

Moeten de teams achter Red Bull zich zorgen maken omdat McLaren gaandeweg het seizoen zo'n grote stap naar voren heeft gezet?

"Achter Verstappen zat het in de kwalificatie eigenlijk best dicht achter elkaar, zeker als je je bedenkt dat het een behoorlijk lang circuit is met veel bochten. Het was opvallend dat in de kwalificatie iedereen langzamer was dan vorig jaar, behalve Verstappen. Dat was mede te verklaren door de verandering in het asfalt, die dit jaar veel minder grip bood dan vorig jaar. Dat verklaart ook de grotere bandenslijtage. Tel daarbij op dat het op de race dag behoorlijk warm was. Dit maakte het dus erg uitdagend voor de teams en coureurs qua bandenslijtage."

"Het opvallendste vond ik eigenlijk dat McLaren de bandenslijtage goed onder controle leek te hebben, dat is dit seizoen toch vaak een zwakte voor hen geweest. Dan natuurlijk vooral bij Lando Norris. Daar zie je mooi hoe je als rijder duidelijk een verschil kunt maken met bandenmanagement, want hij had dat veel beter onder controle dan Oscar Piastri."

"Ook bij Ferrari hadden ze het dit weekend wat dat betreft beter voor elkaar. Het viel vooral positief op bij Charles Leclerc, die daar in Singapore behoorlijk wat moeite mee had. Bij Mercedes was het eigenlijk andersom. Zij zijn altijd relatief sterker op de zondag. Natuurlijk hebben ze qua finishpositie wel wat gewonnen, maar daar is Pérez ook nog tussenuit gegaan."

"Zeker met de omstandigheden zoals ze gisteren waren, had ik meer van hen verwacht. Ik denk Mercedes zelf ook, omdat ze met Russell zelfs een éénstopstrategie aandurfden. Aston Martin was wat lastig te beoordelen, omdat Fernando Alonso als enige van de top tien op de softs van start ging en zichzelf daarmee min of meer tot een vroege eerste stop en dus twee lange stints daarna dwong."

En wat betreft de aansluiting met Red Bull? Zou McLaren het gat kunnen dichten?