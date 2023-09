Red Bull viert constructeurstitel: 'Ongelooflijk hoe Max vandaag reed'

Red Bull Racing pakte zondag in Japan voor de zesde keer in de historie de constructeurstitel in de Formule 1. De leiding van het Oostenrijkse team was - niet voor de eerste keer dit seizoen - lovend over winnaar Max Verstappen.

"De Honda-fabriek staat maar een paar kilometer verderop, dus het is extra mooi dat het hier in Japan gebeurt", zei Red Bull-topman Helmut Marko na afloop van de race bij Viaplay.

"Zoals Max vandaag reed was ongelooflijk. Zijn start was niet al te best, maar daarna controleerde hij vanaf de leiding de race. Max was ontzettend gemotiveerd na Singapore. Om eerlijk te zijn weten we nog steeds niet wat daar nou precies is misgegaan. Maar we hebben bewezen dat Singapore iets eenmaligs was en kijken erg uit naar de rest van het seizoen."

Verstappen vertrok in Japan van poleposition en reed de hele race aan de leiding. Lando Norris eindigde als tweede en zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri completeerde het podium

"We hebben een team van mensen die zowel erg gepassioneerd als gemotiveerd zijn en al heel lang met elkaar samenwerken", verklaarde Marko het succes van Red Bull. "We hebben daarnaast een heel goede motor van Honda gekregen en hebben ook een uitzonderlijk goede coureur in huis. Dat is de sleutel tot ons succes."

Horner: 'Dit is het resultaat van ongelooflijk hard werken'

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner loofde de prestatie van het hele team. "Het dominante seizoen dat we hebben gehad is het resultaat van ongelooflijk hard werken achter de schermen", zei Horner.

"Alle afdelingen werken dag en nacht en op de meest gekke uren om dit succes mogelijk te maken. Al onze mensen zorgen er samen voor dat wij nu ons beste team ooit hebben. Zonder hen zouden we deze auto niet hebben gehad. Een auto waarmee Max in staat is om de rest van het veld te vernietigen."