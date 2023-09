Norris verloor veel tijd achter schutterende Pérez: 'Ik zat flink te schelden'

Lando Norris was na afloop van de Grand Prix van Japan niet te spreken over het optreden van Sergio Pérez tijdens de virtuele safetycar. De als tweede geëindigde McLaren-coureur verloor tien seconden door de schutterende Mexicaan, die uiteindelijk uitviel.

De virtuele safetycar was juist van kracht door Pérez, die zich tijdens een inhaalactie op Kevin Magnussen vergaloppeerde en daarbij schade opliep. Alle coureurs moesten vaart minderen, maar Norris moest alsnog extra in de remmen voor de Red Bull-coureur.

"Hij had duidelijk een probleem, maar ik kon hem niet inhalen", omschreef Norris de situatie na afloop. "Ik wist niet precies wat er met hem aan de hand was, maar onder een virtuele safetycar mag je er niet langs. Dat heeft me zeker tien seconden gekost."

Norris kon zijn woede op dat moment niet onderdrukken. "Ik zat flink te schelden. Toen de virtuele safetycar eindigde, ging hij zelfs in de eerste versnelling en reed hij nog bijna tegen me aan, het was allemaal heel verwarrend. Als hij een probleem heeft, moet hij aan de kant gaan."

Toch beaamde Norris dat de tien verloren seconden uiteindelijk niets hadden uitgemaakt voor de uitslag van de race, die werd gewonnen door Max Verstappen. "Misschien hadden we Max nog wat meer onder druk kunnen zetten, maar hij was buiten bereik."

1:34 Afspelen knop Bekijk hier de start van de GP van Japan

'Deze keer was het minder stressvol'

Het was de tweede race op rij waarin Norris tweede werd. In Singapore mocht hij ook al naar het podium, na een spannende strijd in de slotfase. "Deze keer was het minder stressvol", lachte de Brit. "En we hadden nu twee auto's op het podium, dus dat is alleen maar beter", wees hij op de derde plaats voor McLaren-teamgenoot Oscar Piastri.

"En het was deze keer op pure snelheid, dus het is dikverdiend", vond Norris. "Ik kon Max bij de start zelfs even uitdagen, dus dat is al heel wat", blikte hij terug op de openingsfase.

Uiteindelijk kwam Norris negentien seconden na Verstappen over de finish. Dat viel volgens de Brit mee. "Ik had eigenlijk wel verwacht dat het gat nog groter zou zijn. En ik verloor dus nog die tijd achter Pérez. Het toont denk ik duidelijk de progressie die we boeken met McLaren."

McLaren kan Aston Martin nog inhalen

Het team van Norris kijkt tegen een achterstand van 49 punten aan op Aston Martin, de huidige nummer vier in de WK-stand bij de coureurs. "Ik denk dat we die nog wel kunnen inhalen", was Norris optimistisch. "Er zijn niet heel veel races meer, maar we zijn op dit moment duidelijk in het voordeel. Al zal dat niet op elke baan zo zijn."