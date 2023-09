Eerste podium 'heel speciaal' voor Piastri: 'Maar dit was niet mijn beste race'

Oscar Piastri pakte zondag in de Grand Prix van Japan zijn eerste podiumplaats in de Formule 1. Toch was de McLaren-coureur na afloop niet tevreden over zijn eigen optreden.

"Er is nog veel te leren en te verbeteren", keek Piastri na afloop terug op de race waarin hij derde werd. "Maar het is wel een speciale week. Eerst verlengde ik mijn contract, en nu de eerste keer op het podium."

Toch moest de dit jaar debuterende Piastri aan de kant voor teamgenoot Lando Norris, die in de andere McLaren duidelijk sneller was. "Ik heb het podium wel op eigen kracht gehaald, maar het was niet mijn sterkste zondag. Ik was op bepaalde momenten in de race niet snel genoeg."

Volgens de 22-jarige Piastri moet hij nog leren hoe hij races waarin veel op de banden moet worden gelet opbouwt. "Ik dacht dat iedereen heel langzaam ging in het begin, maar toen ik probeerde te pushen stonden de banden dat eigenlijk niet toe. Dat is nog vrij nieuw voor me."

Races met veel bandendegradatie is een specifiek Formule 1-fenomeen. "In de juniorklassen heb je dat helemaal niet, dus je moet het echt leren door dit soort races te rijden. Achteraf had ik wel een paar dingen anders aangepakt, maar dat hoort bij leren. De snelheid over één ronde is wel goed, maar op zondagen kan ik er nog meer uithalen", was hij zelfkritisch.

'Zat in de perfecte positie om een Prost-Senna te doen'

Dat Piastri een berekenende coureur is, liet hij al bij de start zien. Even dook hij aan de binnenkant bij de uiteindelijk winnaar Max Verstappen. "Ik had echt een hele goeie start, al was ik daarna iets te enthousiast met het gaspedaal. Ik zat niet ver genoeg naast Max, dus het leek me veiliger om genoegen te nemen met de derde plaats."

Even leek zijn situatie op die tussen Alain Prost en Ayrton Senna in 1990. waarbij Senna in zijn McLaren zijn been niet terugtrok en het iconische duo crashte. "Ik zat in de perfectie positie om dat ook te doen", lachte Piastri. Toch koos de coureur uit Melbourne voor de verstandige weg, waardoor hij uiteindelijk met Norris en Verstappen naar het podium mocht.