Verstappen geniet van superieure Red Bull in Japan: 'Geweldig om mee te rijden'

Juist in het weekend waarin Max Verstappen eigenhandig het constructeurskampioenschap voor Red Bull veiligstelde, kon hij met volle teugen genieten van de auto die het team voor hem heeft gebouwd.

"De balans was goed, de tractie was goed en ik heb de hele race geen problemen gehad. Dat somt het weekend wel op", blikte Verstappen na afloop terug op zijn dominante zege in Japan. "Het was geweldig om dit weekend met de auto te rijden."

Het was de tweede constructeurstitel op rij voor Red Bull, al voelde deze voor Verstappen nog beter dan die van 2022. "Omdat we nog dominanter zijn. In Singapore ging het dan even niet, maar verder hadden we overal een goede auto."

"Ik ben erg trots om daar onderdeel van te zijn", vervolgde de WK-leider. "En ik ben blij dat ik met deze mensen kan werken, hier op het circuit maar ook in Engeland op de fabriek. Die blijven buiten beeld, maar werken wel keihard om ervoor te zorgen dat alles elk weekend weer voor elkaar is", prees hij zijn collega's in het hoofdkwartier van Red Bull.

'Ik kneep hem even bij de start'

McLaren was dit weekend op Suzuka de belangrijkste tegenstander van Verstappen, maar ook van Lando Norris en Oscar Piastri had de Limburger alleen bij de start wat te duchten. "Ik zag dat Oscar een goede start had, maar Lando had nog een betere aan de andere kant", beschreef Verstappen het begin van de race.

"Ik moest de deur naar rechts dichtdoen, maar Lando kwam naast me rijden en stuurde ook naar rechts. Toen kneep ik 'm wel even, want ik kon niet verder naar rechts. Daar zat Oscar nog. Dus ik stuurde maar rechtdoor, gelukkig gebeurde er niks", vertelde Verstappen. Hij genoot van de aanvallen van de McLaren-coureurs. "Dat is racen."

In de eerste bocht hoefde Verstappen alleen nog af te rekenen met Norris. "Dat was nog een mooie strijd. Gelukkig lag er genoeg grip aan de binnenkant van bocht 2 en kon ik de normale racelijn aanhouden."

Vrij simpele race naar de finish

Dat was ook meteen het laatste moment waarop de winst voor Verstappen werd bedreigd. De Red Bull RB19 kwam daarna in zijn kracht, waardoor Verstappen een vrij makkelijke race tegemoet ging. "Het was nog wel zaak om op de banden te letten, al viel dat uiteindelijk ook mee."

Na afloop kon de Nederlander zijn monteurs in de armen vallen om het constructeursfeestje te vieren. "Het is mooi dat we dat al zo vroeg in het seizoen voor elkaar hebben gekregen." Ook daarvoor had Verstappen een simpele verklaring. "De auto is gewoon sneller dit jaar. Het is hetzelfde team als vorig seizoen, maar dan met een betere en voorspelbaardere auto. En dat werkt."