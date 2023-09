Verstappen kan bij sprintrace in Qatar al wereldkampioen worden

Max Verstappen kan over twee weken bij de sprintrace in Qatar al wereldkampioen worden. Als de Nederlander daar minimaal zesde wordt, is hij niet meer te achterhalen door teamgenoot Sergio Pérez.

Verstappen heeft dankzij zijn dominante overwinning in Japan 177 punten voorsprong op Pérez, die op Suzuka uitviel. Na de sprintrace in Qatar zijn er nog maximaal 172 punten te scoren.

Mocht het Verstappen niet lukken om in de sprintrace in de oliestaat drie punten uit te lopen, dan wordt hij een dag later waarschijnlijk alsnog wereldkampioen. Na de hoofdrace zijn er nog maximaal 146 punten te scoren, dus Pérez zal dan flink op zijn teamgenoot moeten inlopen om het titelfeest van Verstappen uit te stellen.

Verstappen werd wereldkampioen in 2021 en in 2022. Red Bull stelde zondag in Japan ondanks de uitvalbeurt van Pérez al de constructeurstitel veilig. Het was de zesde keer in de historie van Red Bull dat het kampioenschap voor teams werd gewonnen.

Na de Grand Prix van Qatar zijn er nog vijf Grand Prix-weekenden te gaan. De Formule 1-coureurs racen daarna nog in de Verenigde Staten (Austin), Mexico, Brazilië, Las Vegas en Abu Dhabi.