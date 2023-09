Superieure Verstappen wint in Japan en bezorgt Red Bull constructeurstitel

Max Verstappen heeft zondag met overmacht de Grand Prix van Japan gewonnen en bezorgde zijn team Red Bull daarmee de constructeurstitel. De Nederlander heeft over twee weken in Qatar een eerste grote kans om zijn derde wereldtitel te pakken.

Verstappen zag zijn teamgenoot Sergio Pérez na het nodige gestuntel uitvallen. Omdat de WK-leider zelf met het punt voor de snelste ronde de volle 26 punten pakte, moet hij in Qatar drie punten uitlopen in de sprintrace op zaterdag om weer kampioen te worden. Mocht dat niet lukken, dan kan Verstappen de titel desondanks een dag later in de hoofdrace bijna niet meer ontgaan.

De constructeurstitel is dus al binnen. Daarvoor hoefde Red Bull slechts één punt uit te lopen op Mercedes. Dat lukte Verstappen eigenhandig. De kopman van het team had zich voorgenomen om motorbouwer Honda voor eigen publiek kampioen te maken, en slaagde dus in die missie. Het is de tweede teamtitel op rij voor Red Bull en de zesde in totaal voor het team.

De tweede plaats in Japan was voor Lando Norris in de McLaren, die zijn teamgenoot Oscar Piastri klopte. De Australiër staat wel voor het eerst in zijn loopbaan op het podium. Charles Leclerc werd vierde in de Ferrari, gevolgd door Lewis Hamilton in de Mercedes. De Brit hield Carlos Sainz in de slotfase af, terwijl George Russell genoegen moest nemen met de zevende plaats.

Alleen op de eerste meters is het even spannend voor Verstappen

Verstappen moest bij de start aanvallen van de beide McLaren-coureurs afslaan en behield de leiding. Vanaf dat moment controleerde de WK-leider de Grand Prix. Even was er nog een bedreiging toen Piastri tijdens een virtuele-safetycar kon stoppen en daarmee tijd uitspaarde. Maar toen Verstappen eenmaal zelf zijn eerste van twee stops maakte, kwam hij voor de Australiër de baan weer op.

De Nederlander moest daarna alleen Russell nog voorbij, die met zijn eenstopstrategie veel later stopte. Dat was de laatste keer dat de concurrentie Verstappen in beeld had. Ze zagen hem pas terug na de finish.

Russell verstoorde met zijn afwijkende strategie de strijd vooraan, al had de Brit vooral last van zijn teamgenoot Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen liep bij de start schade op aan zijn auto, maar was niet van plan om Russell vrij baan te geven. De twee kemphanen belandden zelfs even naast de baan na stevig verdedigen van Hamilton.

Ook binnen McLaren was er kort gesteggel, omdat Norris zich opgehouden voelde door Piastri. Door de VSC-stop was de Brit weer achter zijn teammaat beland, terwijl hij Piastri bij de start had gepasseerd. Norris was duidelijk sneller, maar het duurde even voor McLaren zijn jonge teammaat zo ver kreeg om aan de kant te gaan.

Gestuntel door Pérez

Pérez maakte geen reclame voor zichzelf. In een weekend waarin de Mexicaan Verstappen bij lange na niet bij kon houden ging het al mis bij de start. Pérez raakte Hamilton en beschadigde daarbij zijn voorvleugel. Bij het inrijden van de pitsstraat haalde hij vervolgens andere auto’s in, terwijl de safetycar al op de baan was. Daar kreeg Pérez een tijdstraf van vijf seconden voor. Een inhaalrace volgde, maar niet veel later ging het weer mis.

De Red Bull-coureur dook veel te laat aan de binnenkant van Kevin Magnussen en beschadigde daarbij opnieuw zijn voorvleugel. Het kwam Pérez op nog een tijdstraf te staan. De schade aan zijn auto bleek uiteindelijk ook te groot, waardoor Red Bull de Mexicaan liet uitvallen. Later ging Pérez nog wel even de baan op om zijn tijdstraf in te lossen, anders zou hij over twee weken in Qatar een gridstraf krijgen.

De strijd om de zege was op dat moment allang beslist door Verstappen, maar het was nog wel spannend tussen Sainz en de Mercedes-coureurs. De winnaar van vorige week liet zich strategisch verschalken door Hamilton, en moest daarna de beide Mercedessen voorbij om vijfde te worden. Dat lukte de Ferrari-coureur wel bij Russell, maar Hamilton hield stand. Dat was voor Mercedes desondanks niet genoeg om Red Bull van de constructeurstitel af te houden.