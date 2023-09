Met Max Verstappen op poleposition begint zondagochtend om 7.00 uur de Grand Prix van Japan. De race op Suzuka dreigt uit te draaien op een wedstrijdje bandenmanagement. Het rubber heeft het zwaar.

Verstappen pakte zaterdagochtend met overmacht de pole, waarmee hij zijn slechte weekend in Singapore rechtzette. McLaren is dit weekend de grootste uitdager, al is dat relatief: Verstappen was zes tienden sneller dan Oscar Piastri en lijkt ook in de race ongrijpbaar te worden voor de Australiër en teamgenoot Lando Norris. Die start als derde.

Suzuka is zwaar voor de banden en dus heeft Ferrari het lastig, maar Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn niet de enigen. Sergio Pérez worstelt al het hele weekend met de balans in zijn Red Bull. Terwijl teamgenoot Verstappen met een glimlach rondrijdt, komt de Mexicaan veel tekort. De vijfde startplaats bleek het maximale.

Pérez zal de strijd aan moeten gaan met de McLaren-coureurs voor de podiumplaatsen. Daar willen de Ferrari-coureurs zich uiteraard ook mee bemoeien. Sainz heeft zijn auto zelfs volledig afgesteld op de race en betaalde daar de prijs voor in de kwalificatie. De Spanjaard begint als zesde, terwijl Leclerc de vierde tijd reed.

Mercedes en Aston Martin vallen tegen

Mercedes en Aston Martin zijn tot nader order afwezig in dit gevecht. Lewis Hamilton en George Russell hebben te weinig grip aan de achterkant om goed door de bochtige eerste sector te komen, terwijl Fernando Alonso Suzuka vooraf al zag als een lastige baan voor zijn auto. Het drietal gaf ook meer dan een seconde toe op de poletijd van Verstappen.

Voor elke coureur is bandenmanagement de sleutel zondag. De bandendegradatie is hoog op het hete Japanse asfalt. De band wordt snel te heet, waardoor het rubber minder grip geeft.

Het loont dus de moeite om het rustig aan te doen, zeker in de opvolgende reeks bochten in de eerste sector. De bandentemperatuur in het gareel houden wordt cruciaal, zo lieten meerdere coureurs optekenen.

Eenstopper werd een tweestopper

Pirelli dacht voor het weekend nog aan een eenstopper, maar ziet dat eigenlijk niet langer als optie. Twee stops lijkt de norm te worden, al zit er een verschil tussen de banden die teams overhouden. De Mercedes-coureurs hebben bijvoorbeeld nog twee sets harde banden, terwijl Verstappen vooral mediums overheeft. Dus twee stops lijkt waarschijnlijk, maar wel met verschillende banden. Starten op soft is volgens Pirelli nog altijd een optie, al houdt deze band het niet lang vol.

Dat komt ook door het warme weer in Japan, waar op zondag weer temperaturen van 27 à 28 graden worden verwacht. De regen die de race vorig jaar nog zo teisterde blijft weg. De zon schijnt zondag in Suzuka, met slechts enkele wolken in de lucht.