Horner was bang dat Verstappen zou crashen: 'Heb iets heel speciaals gezien'

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was zaterdag na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan diep onder de indruk van Max Verstappen. De Nederlander declasseerde zijn concurrenten en pakte met overmacht poleposition in Suzuka.

"We zijn vandaag getuigen van iets heel speciaals geweest", zei Horner in de paddock van de Suzuka International Race Course. "De ronde van Max was magisch. Kijk alleen al naar hoe hij bocht vijf nam, zijn eerste sector was ongelooflijk."

"Gianpiero (Lambiase, hoofdengineer van Verstappen, red.) zat hem aan te moedigen om een 1.28 te rijden. En ik dacht alleen maar: het zou ook wel prettig zijn als alle vier de wielen straks nog onder de auto zitten."

Verstappen kwam op Suzuka tot een tijd van 1.28,877. Daarmee was hij ruim vijf tienden rapper dan Oscarl Piastri (tweede) en zes tienden sneller dan Lando Norris (derde). Charles Leclerc (vierde) en Sergio Pérez completeerden de top vijf.

'Op dit type circuit is onze auto altijd sterk'

Verstappen en Red Bull konden de pole goed gebruiken na het slechte weekend in Singapore een week geleden. "Wat er in Singapore allemaal is gebeurd begrijpen we volgens mij nog steeds niet helemaal, maar op dit type circuit is onze auto altijd sterk geweest", vervolgde Horner.

"Maar Max heeft in zijn laatste ronde de paal van het doel nog eens verschoven en ongelooflijk veel indruk gemaakt. Hij reed opnieuw in zijn eigen competitie en was ongenaakbaar."