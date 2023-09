Mercedes heeft het lastig op Suzuka: 'Moeite met vele bochten'

Met ruim een seconde achterstand in de kwalificatie op Max Verstappen worstelde Mercedes zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. Lewis Hamilton en George Russell kunnen wel verklaren waar het aan ligt.

"Deze kwalificatie was een goede weergave van hoe onze auto presteert op dit soort circuits", vertelde Russell na afloop. De Brit begint de race zondag als achtste. Hij gaf 1,3 seconde toe op Verstappen.

Volgens Russell past het circuit in Japan dus niet goed bij de Mercedes. "Je hebt hier een lange reeks bochten met veel hoge snelheid en ook lage snelheid. Onze auto is daar niet zo goed in. Daarom hebben we het lastig, zeker in de eerste sector."

Vooral de kronkelende eerste sector is volgens Hamilton de achilleshiel voor de Mercedes W14. "Daar verliezen we alleen al zeven tienden. En dat komt vooral omdat we te weinig grip aan de achterkant hebben. Toch blijft dit een geweldig circuit om te rijden, ook als de auto lastig bestuurbaar is."

Hamilton ging juist met vertrouwen de kwalificatie is, na veel veranderingen die werden doorgevoerd na de vrije trainingen. Hij kwam niet verder dan de zevende tijd. "We hadden een slechte vrijdag, zoals we elk weekend eigenlijk wel een slechte dag hebben. Dus ik was opgelucht dat het zaterdag wat beter ging. Ik gaf alles in de kwalificatie, maar de auto's voor ons zijn simpelweg te snel. Hopelijk gaat het in de race beter."

Russell verwacht ondanks strategisch voordeel zware race

Russell verwacht een zware race op Suzuka, terwijl hij een week geleden in Singapore nog tot de laatste ronde vocht om de zege. "Daar reden we met veel downforce, en dan kunnen we juiste afstelling wel vinden. Maar dat is hier niet het geval."



De Brit verwacht daarom weinig verschil in de race met zijn snelheid in de kwalificatie. "Misschien worden de gaten voorin wat kleiner, maar niet veel kleiner. We hebben wel wat meer opties met de strategie omdat we nog twee sets harde banden hebben. Ferrari en McLaren hebben dat niet, maar dat is slechts een klein voordeel."