Verstappen was er door verhalen na Singapore op gebrand snel te zijn in Suzuka

Max Verstappen wilde door verhalen na Singapore per se laten zien dat de snelheid nog altijd volop in zijn Red Bull zit. De Nederlander deed dat in de kwalificatie in Japan en genoot van het rijden op de snelle baan.

Met zijn 1.28,877 liet Verstappen duidelijk zien dat het slechte weekend in Singapore echt een uitzondering was. "Ik heb hier totaal niet met die problemen te maken. Voor ons is Singapore niet gebeurd", zei de Nederlander met een knipoog na de kwalificatie op Suzuka.

Hij maakte direct korte metten met verhalen dat Red Bull zou zijn getroffen door aangescherpte regels voor doorbuigende vloeren en vleugels. "Mensen die dat zeggen kunnen er in stikken. Ik was er daarom wel op gebrand om zeker te weten dat we een goed weekend hebben."

En dat lukte de Nederlander, die kon lezen en schrijven met de Red Bull. "De auto is heel voorspelbaar, dat is eigenlijk het belangrijkste", blikte hij terug op de strijd om pole, waarin Verstappen de als tweede gekwalificeerde Oscar Piastri met zes tienden voorbleef.

"Het werd ronde na ronde beter, de auto was zo gebalanceerd. Dat was echt genieten, ik reed rond met een glimlach", vertelde de WK-leider. "Het was op de limiet, maar onder controle. Het is zo lekker als dat kan met een auto. En het is hier op Suzuka nog extra speciaal omdat er weinig ruimte voor fouten is. Als je een foutje maakt, knal je van de baan."

McLaren leek even dichterbij te komen

Verstappen domineert dus weer op Suzuka en liet in de drie vrije trainingen ook al de snelste tijd liet noteren. Vooraf wees hij McLaren al aan als zijn grootste uitdager, en dat bleek in de kwalificatie zo te zijn. "Na de tweede vrije training had ik ook wel het idee dat ze erg dicht bij zaten. We hebben nog wat aangepast en dat werkte. Ik voelde me comfortabel, zeker in de bochtige eerste sector. Dat hielp in de kwalificatie."

Pas in zijn laatste poging dook de Limburger in de 1.28-tijden, waar hij ook een beetje toe werd uitgedaagd door race-engineer Gianpiero Lambiase. "Die zei over de radio dat een 1.28 wel mooi zou zijn", vertelde Verstappen. "Maar dan moet je niet crashen natuurlijk", voegde de altijd bezorgde engineer toe. "Maak je geen zorgen", stelde Verstappen de Brit gerust. "Ik wist dat er nog wat in zat", zei de WK-leider na afloop.

Verstappen genoot van het rijden op het snelle Suzuka. Foto: Getty Images

Race-simulaties zagen er goed uit

Zo gaat Verstappen de Grand Prix zondag in met de wetenschap dat hij topfavoriet is voor de zege. "Normaal gesproken moeten we inderdaad snel zijn. Ook de racesimulaties zagen er goed uit. Al was er bij iedereen wel veel bandendegradatie, dus daar moeten we op letten."

Zelf kan de Nederlander nog geen kampioen worden, maar Verstappen kan Red Bull samen met teamgenoot Sergio Pérez wel de constructeurstitel bezorgen. Daarvoor hoeft het slechts één punt uit te lopen op Mercedes. Vooral motorfabrikant Honda kan dan voor eigen publiek een feestje vieren.

"Het doel is om het hier te doen", was Verstappen duidelijk. "Dit is de eerste kans om het echt voor elkaar te krijgen, dus we gaan ervoor."