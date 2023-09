Piastri en Norris completeren top drie: 'Maar gat naar Max is nog te groot'

Oscar Piastri (tweede) en Lando Norris (derde) completeerden zaterdag de top drie in de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. Ondanks het sterke optreden van de McLaren-coureurs baalden beiden stiekem wel dat het gat naar polesitter Max Verstappen nog groot was.

"Hier ben ik natuurlijk heel blij mee", zei de 22-jarige Piastri op de persconferentie. Zondag mag hij voor het eerst in zijn loopbaan vanaf de eerste startrij aan een Grand Prix beginnen.

"Gisteren zagen we al aankomen dat we een solide weekend zouden gaan hebben. We hebben naar vandaag nog wat wijzigingen aangebracht, dat maakte de auto nog sneller. Ik ben heel blij met mijn plaats op de eerste rij, al is het gat naar Max nog wel wat groter dan we wilden."

Verstappen bleef Piastri op Suzuka bijna zes tienden voor. "Als mijn ronde foutloos was geweest had ik misschien nog twee tienden kunnen vinden, maar zes tienden was me nooit gelukt", vervolgde Piastri, die zondag de vijfde Australiër wordt die vanaf de eerste startrij aan een Grand Prix mag beginnen.

"Dat is een mooie statistiek en ik ben er trots op dat ik dit zo vroeg in mijn Formule 1-loopbaan mag meemaken. Sommige rijders staan in hun carrière nooit op de eerste startrij. Het is voor mij een mooie start, maar tegelijkertijd wil ik natuurlijk meer en andere records breken."

Norris: 'Waren niet de beste rondes uit mijn loopbaan'

Norris was vooral blij dat McLaren zich met twee auto's in de top drie kon kwalificeren. "Maar we hadden graag nog wat dichter bij Max in de buurt gezeten", erkende de 23-jarige Brit.

"Persoonlijk waren het niet de beste rondes uit mijn loopbaan, maar ik ben alsnog wel tevreden met waar ik nu sta. We gaan proberen om het Max zo moeilijk mogelijk te maken, maar ik weet niet of het haalbaar is om hem te verslaan. Onze auto is nog niet zo goed als de Red Bull, al maken we zeker stappen in de goede richting."