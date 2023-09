Verstappen stelt orde op zaken met pole in Japan, Piastri tweede op Suzuka

Max Verstappen heeft zaterdag orde op zaken gesteld in de Formule 1 door poleposition te pakken voor de Grand Prix van Japan. Na zijn matige weekend in Singapore is de Nederlander op het circuit van Suzuka weer heer en meester.

Verstappen was met een tijd van 1.28,877 maar liefst 0,581 seconde sneller dan de nummer twee Oscar Piastri van McLaren. Niemand kon de Nederlander bedreigen. Verstappen genoot duidelijk van het rijden op het snelle Suzuka met een auto die deed wat hij wil.

Piastri vocht samen met zijn teamgenoot Lando Norris om de plek naast Verstappen op de eerste startrij. Het was voor de Australiër, die deze week zijn contract verlengde tot eind 2026, de eerste keer dat hij als tweede mag starten. Norris moest genoegen nemen met de derde startplaats.

Sergio Pérez kon zijn teamgenoot Verstappen bij lange na niet bijhouden en was acht tienden langzamer. De Mexicaan werd vijfde, en zag ook Charles Leclerc in de Ferrari nog voor zich kwalificeren. Carlos Sainz werd in de tweede Ferrari zesde. Vorige week won de Spanjaard nog in Singapore.

Foto: NU.nl

Lasti weekend voor Mercedes, Sargeant crasht

Mercedes heeft een lastig weekend in Japan. Zowel Lewis Hamilton als George Russell moesten een seconde of meer toegeven op Verstappen en starten zondag als respectievelijk zevende en achtste. Fernando Alonso kwam zelfs 1,7 seconde tekort op de snelste tijd van Verstappen. Yuki Tsunoda zette zichzelf daar voor eigen publiek knap voor met de negende tijd.

Logan Sargeant maakte geen reclame voor zichzelf met een crash in het eerste deel van de kwalificatie. De Amerikaan verloor de controle over zijn Williams bij het uitkomen van de chicane en klapte in de bandenstapels. Sargeant is de enige coureur die nog niet is bevestigd voor 2024, en kost zijn team veel geld met een recente reeks crashes. Punten scoorde de coureur uit Florida nog niet.

Verstappen pakt draad weer op na Singapore

Verstappen was in de drie vrije trainingen ook al de snelste. De Nederlander beschikt in Japan over een nieuwe krachtbron, zijn vierde van het seizoen. Dat is het aantal dat straffeloos is toegestaan.

De Nederlander pakt de dominante draad weer op na zijn tegenvallende weekend in Singapore. Verstappen kan in Japan nog niet voor de derde keer wereldkampioen worden. Zijn eerste kans daarop is over twee weken in Qatar. Red Bull kan komend weekend wel beslag leggen op het constructeurskampioenschap. Daarvoor moet het een punt uitlopen op Mercedes.