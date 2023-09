Verstappen ook de snelste in laatste training GP Japan, McLarens volgen

Max Verstappen heeft zaterdag in de laatste training voor de Grand Prix van Japan wederom de snelste tijd genoteerd. De Nederlander was op Suzuka de beste met een tijd van 1.30,267, wat ruim twee tienden sneller was dan Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren.

Verstappen maakte het verschil met de McLarens vooral in de derde sector, met daarin de snelle 130R-bocht en de laatste chicane voor start-finish. In de bochtige eerste sector konden Norris en Piastri aardig meekomen met de Red Bull.

Sergio Pérez kwam flink tekort op zijn teammaat. De Mexicaan moest zeven tienden toegeven op de Red Bull-kopman, een beeld dat ook al in de eerste twee trainingen te zien was. Pérez heeft zo de beide McLarens voor zich, die in Japan voor het eerst allebei over de update beschikken die in Singapore al op de auto van Norris was gemonteerd.

Ferrari viel enigszins tegen. Charles Leclerc was ruim zeven tienden langzamer dan Verstappen. Carlos Sainz, de winnaar vorige week in Singapore, gaf nog een tiende extra toe. De Spanjaard verloor bovendien bijna de controle over zijn Ferrari in de snelle Degner-bocht, maar hield de auto ternauwernood uit de grindbak. Ook de Mercedes-coureurs lieten zien dat Red Bull voor hen ver uit beeld is op Suzuka, met een zevende tijd voor Lewis Hamilton en de achtste voor George Russell.

Top tien derde training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.30,267

2. Lando Norris (McLaren): +0,240

3. Oscar Piastri (McLaren): +0,288

4. Sergio Perez (Red Bull): +0,737

5. Charles Leclerc (Ferrari): +0,755

6. Carlos Sainz (Ferrari): +0,870

7. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,890

8. George Russell (Mercedes): +1,238

9. Fernando Alonso (Aston Martin): +1,282

10. Guanyu Zhou (Alfa Romeo): +1,401

Verstappen pakt draad weer op na Singapore

Verstappen was vrijdag in beide vrije trainingen ook al de snelste. De Nederlander beschikt in Japan over een nieuwe krachtbron, zijn vierde van het seizoen. Dat is het aantal dat straffeloos is toegestaan.

De Nederlander pakt de dominante draad weer op na zijn tegenvallende weekend in Singapore. Verstappen kan in Japan nog niet voor de derde keer wereldkampioen worden. Zijn eerste kans daarop is over twee weken in Qatar. Red Bull kan komend weekend wel beslag leggen op het constructeurskampioenschap. Daarvoor moet het een punt uitlopen op Mercedes.