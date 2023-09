Reprimandes voor Verstappen in Singapore wekken verbazing: 'Zwaarder straffen'

Dat Max Verstappen voor meerdere incidenten tijdens de kwalificatie in Singapore is onderzocht en met reprimandes is weggekomen, wekte in Japan nog verbazing bij zijn collega-coureurs. Ook Sergio Pérez mocht niet klagen, was het oordeel.

Verstappen bleef tijdens de kwalificatie op het Marina Bay Street Circuit lang stilstaan in de pitsstraat, waarbij hij veel andere auto's ophield. Daarna zat hij AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda nog flink in de weg. De wedstrijdleiding keek ernaar, maar vond het geen gridstraffen waard.

"Ik wil er niet te veel over zeggen, want dan creëer ik weer ophef. Maar ik denk dat het blokken op de baan een straf had moeten zijn", oordeelde Lando Norris donderdag in Japan.

Verstappen verklaarde dat hij Tsunoda niet zag, doordat hij over de radio zijn problemen met de auto besprak. Het team vertelde hem vervolgens ook te laat dat de Japanner in aantocht was.

Red Bull verklaarde dat later ook tegen de stewards, die vervolgens besloten op basis van vergelijkbare situaties alleen een reprimande uit te delen. Donderdag zou de FIA de teams tijdens een bijeenkomst hebben verteld dat de stewards de Nederlander bij nader inzien een gridstraf van drie plaatsen hadden moeten geven.

'Veel coureurs vinden het blijkbaar heel moeilijk'

Volgens Norris wordt er in dit soort situaties veel gekeken naar communicatie vanuit het team, maar ligt er meer verantwoordelijkheid bij de coureur zelf. "Die moet ook gewoon in de spiegels kijken om te zien of er iemand aan komt. Je hebt toch niets anders te doen tijdens zo'n ronde, maar het lijkt erop dat veel coureurs dat heel moeilijk vinden", stelde de Brit.

Tsunoda was tijdens het moment op de baan zelf heel fel over de radio. Maar de coureur van het zusterteam van Red Bull kwam vervolgens niet opdagen bij de stewards om een weerwoord te geven en wilde er donderdag in Suzuka ook niet meer op terugkomen.

Verstappen deed dat wel: "Ik heb gewoon uitgelegd wat er is gebeurd in de auto en dan is het aan de stewards om er wat van te vinden", verklaarde de WK-leider. Dat gold ook voor zijn moment in de pitsstraat, waarbij meerdere auto's moesten wachten. "Dat deed ik omdat we anders een file op de baan krijgen in de laatste bocht. Dit leek me veiliger", vertelde hij Singapore al.

Pérez wil er niets over zeggen

Die situatie zorgde donderdag in Suzuka voor enige hilariteit op de persconferentie. Pérez kreeg de vraag wat hij van de strafmaat vond. "Daar heb ik niets over te zeggen", zei de teamgenoot van Verstappen met een gladgestreken gezicht. "Weet je het zeker? Je hebt altijd overal een mening over", reageerde Lewis Hamilton lachend. "Niet hierover, wat moet ik erover zeggen? Ik schuif de vraag door naar jou", antwoordde Pérez.

"Is het toegestaan om aan het einde van de pitsstraat te parkeren, terwijl je de baan op moet gaan?", vroeg Hamilton zich hardop af. "Je mag niet te lang wachten, maar dit is waarschijnlijk iets wat in de toekomst wel mag", was de reactie van Pérez.

"Ik wist het niet", concludeerde Hamilton. "Ik stond zelf ook in de pitsstraat en kon niet zien wat er aan de hand was. We werken altijd nauw samen met de FIA voor consistentie, maar er is nog wat variatie. Dus daar moeten we nog verder aan werken."

Hamilton kreeg bijval van Charles Leclerc, die zelf ook in het rijtje stond in Singapore. "Ik was ook wel verrast door die reprimandes, zeker door die voor in de pitsstraat. Dat kan in de toekomst lastige situaties opleveren. Dus we gaan het er vrijdag tijdens de rijdersmeeting zeker over hebben", voorspelde de Ferrari-coureur.

Flexibeler omgaan met tijdstraffen

De stewards zijn misschien dus te flexibel met het opleggen van straffen, terwijl ze volgens Alexander Albon juist flexibeler hadden moeten zijn na Pérez' kamikazeachtige inhaalactie in de slotfase van de race. De Mexicaan duwde Albon daarbij van de baan en krijg een tijdstraf van vijf seconden. Dat deerde Pérez niet, want door zijn voorsprong op de baan verloor hij geen plekken.

"Het strookte misschien met de straffen die daarvoor uitgedeeld worden, maar is het echt eerlijk?", vroeg de Williams-coureur zich af. Een tijdstraf van een vast aantal seconden heeft lang niet altijd dezelfde uitwerking. Het kostte Pérez nu niet zijn achtste plaats, terwijl dat wat slachtoffer Albon betreft wel had gemoeten. "Ik denk dat er wel wat flexibiliteit in moet zitten."

