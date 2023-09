AlphaTauri maakt geen haast met terugkeer Ricciardo: 'Willen niets forceren'

AlphaTauri maakt geen haast met de terugkeer van Daniel Ricciardo. De 34-jarige Australiër is sinds een crash in Zandvoort aan het herstellen van een gebroken middenhandsbeentje en staat voorlopig nog aan de kant.

"Zijn herstel verloopt voorspoedig", zei AlphaTauri's hoofdengineer Jonathan Eddolls vrijdag op een persconferentie in Suzuka, waar dit weekend de Grand Prix van Japan op het programma staat.

"Maar zijn comeback laat nog wel even op zich wachten. We hebben dan ook nog geen doel voor wanneer we hem per se willen laten terugkeren", vertelde Eddolls.

"Hij zal eerst in de simulator moeten kunnen rijden voor hij in de auto kan stappen. We willen niets forceren. Het ergste wat kan gebeuren is dat we hem te te vroeg in de auto zetten en daarmee extra problemen veroorzaken."

Ricciardo eindigde vorige maand tijdens de tweede vrije training in Zandvoort in de bandenstapel. De ervaren coureur liet direct na de crash weten dat hij last had van zijn pols. Ricciardo moest naar het ziekenhuis in Haarlem, waar bleek dat hij zijn middenhandsbeentje had gebroken. Sindsdien wordt hij vervangen door Liam Lawson die een prima indruk maakt.

Ricciardo moet zelf zeggen of hij kan racen

Het doorgaans goed ingevoerde The Race meldt dat Ricciardo in de aanloop naar de Grand Prix van Qatar, die twee weken na de GP van Japan op het programma staat, een test in de simulator zal ondergaan. Daarna wordt besloten of hij bij de race in het Arabische emiraat in actie kan komen.

"De simulator geeft qua krachten een goede representatie van de auto weer", vervolgde Eddolls. "Of hij vervolgens ook kan racen hangt vooral van Daniel zelf af. Hij weet natuurlijk als geen ander of hij pijn heeft en hoeveel last hij nog heeft. We leggen geen druk op zijn comeback. We hebben drie goede coureurs voor twee stoeltjes, dus het is vooral belangrijk dat hij de tijd neemt en volledig herstelt."

Naar verluidt maakt AlphaTauri op korte termijn bekend dat Ricciardo volgend jaar samen met huidig coureur Yuki Tsunoda het coureursduo vormt. Het Grand Prix-weekend in Japan wordt zaterdag om 4.30 uur (Nederlandse tijd) vervolgd met de derde vrije training. Zaterdag om 8.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag om 7.00 uur begint de race.