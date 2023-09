Verstappen ook in tweede vrije training Japan de snelste, voor Leclerc en Norris

Max Verstappen heeft ook in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Japan de snelste tijd op de klokken gezet. De Nederlandse WK-leider bleef op Suzuka Ferrari-coureur Charles Leclerc en Lando Norris in de McLaren voor.

Verstappen klokte de snelste tijd (1.30,688) op de softbanden en was daarmee drie tienden sneller dan Leclerc. Red Bull ligt weer op tempo, al was er nog geen snelle tijd van Sergio Pérez. De Mexicaan kwam niet verder dan de negende tijd, op een seconde van zijn teamgenoot.

Ferrari en McLaren lijken achter Verstappen te gaan vechten om de tweede plaats. Leclerc en teamgenoot Carlos Sainz beschikken in Japan over een nieuwe vloer, terwijl McLaren de auto's van Norris en Oscar Piastri heeft voorzien van de update die in Singapore alleen nog op de auto van Norris zat.

Mercedes heeft het vooralsnog zwaar in Japan. Lewis Hamilton kwam zelfs niet verder dan de veertiende tijd, terwijl George Russell nog wel vijfde werd.

De tweede vrije training eindigde met een rodevlagsituatie. Pierre Gasly verremde zich met zijn Alpine en kwam in de bandenstapels terecht. Daardoor werden de laatste drie minuten van de sessie geschrapt.

Nieuwe motor voor Verstappen

Verstappen was vrijdagochtend ook al de snelste in de eerste vrije training. De Nederlander beschikt in Japan over een nieuwe krachtbron, zijn vierde van het seizoen. Dat is het aantal dat straffeloos is toegestaan.

De Nederlander pakt de dominante draad weer op na zijn tegenvallende weekend in Singapore. Verstappen kan in Japan nog niet voor de derde keer wereldkampioen worden. Zijn eerste kans daarop is over twee weken in Qatar. Red Bull kan komend weekend wel beslag leggen op het constructeurskampioenschap. Daarvoor moet het een punt uitlopen op Mercedes.