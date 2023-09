Verstappen verreweg het snelst in eerste vrije training GP Japan

Max Verstappen is vrijdag goed begonnen aan het Grand Prix-weekend in Japan. De Nederlander klokte in de eerste vrije training op Suzuka verreweg de snelste tijd.

De 25-jarige Verstappen kwam op de Suzuka International Racing Course tot een tijd van 1.31,647. Daarmee was hij ruim zes tienden sneller dan Ferrari-coureur Carlos Sainz (tweede). McLaren-coureur Lando Norris completeerde de top drie, op zeven tienden van Verstappen.

Charles Leclerc eindigde als vierde en gaf negen tienden toe op Verstappen. Thuisrijder Yuki Tsunoda klokte verrassend de vijfde tijd. De 23-jarige thuisrijder ging Suzuka rond in 1.32,597 en was daarmee 0,950 seconden langzamer dan Verstappen.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kon de tijden van de tweevoudig wereldkampioen bij lange na niet evenaren. De Mexicaan klokte de elfde tijd op 1,3 seconden van Verstappen.

De uitslag van de eerste vrije training in Suzuka Max Verstappen (Red Bull) - 1.31,647 Carlos Sainz (Ferrari) +0,626 Lando Norris (McLaren) +0,745 Charles Leclerc (Ferrari) +0,927 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) +0,950 Fernando Alonso (Aston Martin) +1,003 Ocar Piastri (McLaren) +1,066 Alexander Albon (Williams) +1,344 Liam Lawson (AlphaTauri) +1,358 Lance Stroll (Aston Martin) +1,393

Verstappen op alle banden het snelst

Verstappen klokte in zijn eerste getimede ronde direct de snelste tijd en was op alle banden het snelst. De eerste sessie van het weekend begon in droge omstandigheden en tegen het eind van de training begon het licht te regenen. De eerste vrije training verliep verder zonder incidenten. Er hoefde zelfs geen enkele keer met de gele vlag te worden gezwaaid.

Verstappen en Red Bull willen zich in Japan revancheren voor een slecht weekend in Singapore. Daar kwam een recordreeks van Verstappen van tien zeges op rij ten einde. Sainz zorgde er bovendien voor dat Red Bull voor het eerst dit jaar een race niet won.