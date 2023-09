AlphaTauri kiest ook in 2024 voor Ricciardo en Tsunoda, geen plek voor Lawson

Delen via E-mail

Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo zijn ook komend seizoen de vaste coureurs van AlphaTauri. Daarmee is er geen plek voor Liam Lawson, die Ricciardo de voorbije weken verving en daarbij een goede indruk maakte.

De 21-jarige Lawson is dit seizoen de reservecoureur van AlphaTauri. Hij vervangt Ricciardo sinds de derde vrije training van de Grand Prix van Nederland die eind augustus werd gereden. De 34-jarige Australiër brak een middenhandsbeentje in zijn linkerhand tijdens de tweede vrije training en staat nog altijd aan de kant door de blessure.

Lawson reed tot dusver drie Formule 1-races en maakte daarbij een sterke indruk. In Zandvoort eindigde hij als dertiende, op het circuit van het Italiaanse Monza finishte hij als elfde en in Singapore verdiende hij voor het eerst twee punten dankzij een negende plaats. Maar genoeg voor een vast plekje binnen AlphaTauri is het niet.