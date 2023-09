Verstappen kijkt vooruit na domper Singapore: 'Kunnen alle races nu winnen'

Max Verstappen heeft het slechte weekend voor Red Bull in Singapore achter zich gelaten en kijkt uit naar de Grand Prix van Japan op Suzuka. Daar verwacht hij komend weekend te kunnen winnen, net als op alle andere circuits die de Formule 1 nog aandoet in 2023.

Binnen Red Bull zijn er nog wel wat vraagtekens rond de matige prestaties op het stratencircuit van een week geleden. "Maar we kunnen helaas pas volgend jaar als we daar terugkomen zien of we het opgelost hebben", zei Verstappen donderdag in Suzuka. "De focus ligt nu natuurlijk ook op de race hier komend weekend."

Verstappen zit er niet mee dat zijn reeks van tien overwinningen op rij werd doorbroken. "Shit happens, we wonnen een race niet", reageerde de Nederlander nuchter. "We werden verslagen."

Toch was Verstappen het oneens met de veelgehoorde mening dat een andere winnaar goed was voor de Formule 1. "Het is ook mooi als wij het juist beter doen dan de rest. Als je dat niet kunt waarderen ben je geen echte Formule 1-fan."

Max Verstappen en Sergio Pérez kunnen komend weekend in Japan het constructeurskampioenschap winnen voor Red Bull. Foto: Getty Images

Concurrentie maakt zich weinig illusies

De concurrentie maakt zich dan ook weinig illusies voor het weekend in Japan of alle andere races die dit jaar nog volgen. Red Bull vindt de vorm normaal gesproken weer terug. "Ik denk dat we alle races tot het einde van het jaar kunnen winnen", was Verstappen stellig.

Toch staat er nog een stratencircuit op de kalender, in Las Vegas. Daarover maakt de WK-leider zich geen zorgen. "Op andere stratencircuits waren we ook goed, maar niet heel dominant. We weten gewoon dat het niet ons sterkte punt is. Maar de meeste circuits zijn niet zoals Singapore."

Las Vegas is volgens Verstappen zo onbekend dat het onmogelijk is om te zeggen of het een goed of een slecht circuit is Red Bull. "We weten niet hoeveel grip er is. Maar op alle andere banen moet het sowieso goed zijn."

Resterende Grands Prix in 2023 Japan

Qatar

Verenigde Staten

Mexico

São Paulo

Las Vegas

Abu Dhabi

Verstappen verwacht een sterk McLaren

Red Bull had naar Singapore nog een update mee, maar heeft de focus nu helemaal op de auto van 2024 gelegd. De meeste teams doen dat, maar er wordt bij de concurrentie nog wel meer doorontwikkeld.

"Andere teams hebben een moeilijk begin gehad en die willen doorontwikkelen tot het einde om dingen te leren. Dat hebben wij in het verleden ook gedaan. Dus dan komen ze wel dichter in de buurt", denkt Verstappen. Maar niet dicht genoeg om Red Bull echt te bedreigen, is zijn verwachting.

Toch houdt Verstappen ook komend weekend in Suzuka een oog op McLaren, dat nu beide auto's heeft uitgerust met de update waarmee Lando Norris in Singapore tweede werd.

"Die zie je grote stappen maken. Ik verwacht ze echt wel sterk hier. Het is indrukwekkend om te zien waar ze begonnen met deze auto en waar ze nu zijn. Vooral over één ronde kunnen ze snel zijn. Of het dan in de race ook lukt, weet je nooit."

Tijdschema GP Japan (Nederlandse tijden) Vrijdag: 4.30-5.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag: 8.00-9.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag: 4.30-5.30 uur: Derde vrije training

Zaterdag: 8.00-9.00 uur: Kwalificatie

Zondag: 7.00 uur: Race

'Mooi voor Honda als we hier constructeurskampioen worden'

Verstappen kan komend weekend al aan de champagne. Als Red Bull één punt uitloopt op Mercedes, verlaat het Japan als constructeurskampioen. "Als dat lukt is het iets waarop we heel trots mogen zijn. Op alles wat door het seizoen is gepresteerd, maar ook op de voorbereiding", blikte de Limburger alvast een beetje terug. "En natuurlijk trots op dat de auto zo goed is."

Zelf maakt het Verstappen niet uit wanneer hij voor het eerst de rijderstitel kan pakken. Dat kan in Japan sowieso niet, maar een constructeurstitel in Japan zou hij mooi vinden voor motorbouwer Honda.