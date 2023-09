Piastri verlengt contract en blijft tot eind 2026 coureur van McLaren

Oscar Piastri heeft een meerjarig contract getekend dat de Australiër tot eind 2026 aan McLaren verbindt.

Piastri kwam via een omstreden deal in 2022 over van Alpine. Hij tekende toen een contract tot het einde van 2024. Dit jaar debuteerde hij voor McLaren, als vervanger van landgenoot Daniel Ricciardo. Sindsdien maakt hij indruk met weinig fouten en snelheid die in de buurt komt van die van zijn teamgenoot Lando Norris.

Met potentiële kapers op de kust verlengt McLaren het contract van de 22-jarige coureur nu tot eind 2026, maakte het team woensdag bekend. Norris ligt vast tot eind 2025 bij het team uit Woking. Het coureursduo blijft de komende twee jaar dus hetzelfde.

"Door de geweldige ontvangst die ik hier heb gekregen voel ik me al erg thuis bij McLaren", laat Piastri weten. "Ze geven me het gevoel dat ik van grote waarde ben voor het team, dus het was een makkelijke beslissing om te verlengen. Dat ik zo gewild ben na slechts een half seizoen, betekent veel voor me."

2026. Very happy. Big smile 😁 pic.twitter.com/kuWIg962LT — Oscar Piastri (@OscarPiastri) September 20, 2023

'Hij maakt veel indruk'

Volgens teambaas Andrea Stella is Piastri van grote waarde voor zijn team. "Hij maakt veel indruk met zijn prestaties, inzet en houding. Hij is al bepalend voor McLaren, dus het is goed dat hij vertrouwen in ons houdt. We willen weer om het kampioenschap strijden in de toekomst en ik kijk uit naar zijn ontwikkeling."

Piastri staat na een moeizaam begin van het seizoen voor McLaren elfde in het kampioenschap, met 42 punten. Sinds het team in Oostenrijk een update introduceerde, presteert McLaren een stuk beter, al krijgt Norris de onderdelen steevast als eerste.