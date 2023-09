De zegereeks van Max Verstappen kwam zondag na tien races ten einde in Singapore. Coureur Ho-Pin Tung blikt terug op de Grand Prix in Zuidoost-Azië.

Kan je verklaren waarom Red Bull zo'n slechte auto had dit weekend?

"Red Bull heeft zelf gezegd dat ze niet helemaal begrijpen waarom ze het zo lastig hadden dit weekend, dus wij kunnen natuurlijk ook alleen maar gissen. Laten we dus niet zozeer naar de redenen of oorzaak kijken, maar vooral naar de gevolgen qua autogedrag."

"Op voorhand was het circuit in Singapore al een van de banen waar ze hadden verwacht dat ze minder sterk zouden zijn. Dat komt door het karakter van de baan. Zeker het nieuwe gedeelte vanaf na bocht 15 was onvoorstelbaar hobbelig. Het leek alsof de Red Bull net wat minder goed wist om te gaan met de vele hobbels op het circuit van Singapore. Je moet hier ook zo nu en dan flink over de kerbstones rijden. Ook dat is geen sterk punt van de Red Bull, is dit jaar gebleken."

"Het grootste probleem dat Red Bull dit weekend had, was denk ik om de banden in het juiste window te krijgen en houden. Als je banden uit het window zijn, dan heb je een algeheel gebrek aan grip en kun je er eigenlijk niets mee. Dat bleek ook wel, want soms werkte de auto wel redelijk goed en dan weer niet. Dat luistert eigenlijk heel erg nauw. Kijk bijvoorbeeld naar de kwalificatie. In Q1 ging het misschien in de eerste run nog wel redelijk, maar in Q2 liep het voor geen meter. Ook in de race zagen we voorbeelden dat het een tijdje wel en een tijdje niet goed ging."

Kan je daar voorbeelden van geven?

"De eerste stint op hard ging bij Verstappen boven verwachting goed, veel beter dan het hele weekend tot dan toe was gegaan. Dat duidt er dus op dat Red Bull de banden in de kwalificatie inderdaad niet goed werkende kreeg. Zoiets speelt in een race minder omdat je dan langzamer je banden op temperatuur kunt brengen en kunt houden. Maar toen de safetycar kwam, koelden de banden juist weer af."

"Wat oudere banden zijn ook een stuk gevoeliger qua temperatuur. Dan zie je opeens dat er in de eerste twee tot vier ronden na de safetycar gewoon niet met de auto valt te rijden. De banden van Verstappen waren dus oud, terwijl alle coureurs om hem heen op nieuwe banden stonden. Maar als je dat even buiten beschouwing laat en puur naar zijn autogedrag kijkt, zie je een auto waarbij de banden totaal uit het window zijn. Dat werd na een paar ronden weer wat beter, maar kwam nooit meer goed terug."

Bekijk hier de samenvatting van de Grand Prix van Singapore

Verstappen zei zelf dat de safetycar voor hem op een ongelukkig moment kwam.

"Die safetycar kwam te vroeg voor hem. Verstappen en Red Bull wilden natuurlijk heel erg lang doorrijden op de harde band, de band waarop ze waren gestart. Alle andere coureurs stonden op de medium, of zelfs soft in het geval van Leclerc. Dus voor hen was het weliswaar ietwat vroeg, maar met de tijdwinst die je pakt met het stoppen onder een safetycar daarbij opgeteld, was het een logische beslissing dat iedereen de pits in dook."

"Omdat Red Bull op die harde band stond, was het geen optie om zelf ook naar binnen te gaan. Dan hadden ze namelijk naar medium moeten wisselen en die stint was dan veel te lang geweest. De race dan uitrijden op de mediumband was sowieso niet gelukt."

"Verstappen had ook wel een beetje de pech dat hij net niet aan de leiding kwam. Dan heb je net een klein beetje voordeel dat je zelf het tempo kunt bepalen als de safetycar naar binnen gaat. Dat had in zijn geval met gebruikte banden misschien net iets geholpen, al moet je ook realistisch zijn dat het verschil tussen de oude en nieuwe banden veel te groot was. Dus was de vraag hoeveel langer hij die positie dan had kunnen vasthouden."

"Op een gegeven moment probeer je nog wel een beetje te verdedigen. Maar als iedereen om je heen op nieuwe banden staat en jij zelf ook nog eens worstelt met het opwarmen van je eigen banden, ben je gewoon een sitting duck. Dan kun je eigenlijk niet zoveel meer doen."

Hoe Sainz met dit 'briljante trucje' Norris en Russell achter zich hield

Vooraan had Carlos Sainz al deze problemen niet. Wat vond je van zijn optreden?

"Voor mij is hij de man van het weekend. Hij was in de vrije trainingen al snel, pakte poleposition in de kwalificatie en reed een ijzersterke race. We zeggen dit vaak over Verstappen, maar Sainz heeft de race heel goed gelezen. Hij wist precies op welke momenten hij wel, en vooral wanneer niet, moest pushen om zijn banden te sparen."

"We kunnen hem nog het beste vergelijken met Charles Leclerc, die in dezelfde auto rijdt. In de tweede fase van de race hadden ze ook dezelfde strategie, maar Leclerc zakte aan het einde van de race helemaal door zijn banden heen. Dat had ook bij Sainz kunnen gebeuren, maar zover liet hij het dus niet komen."

"Het was vooral fantastisch om te zien hoe Sainz zelf het einde van de race regisseerde. Hij had goed ingezien dat het gevaar niet kwam van Norris, die direct achter hem reed op harde banden met een gelijk aantal rondes, maar van de Mercedessen die op de nieuwe mediums razendsnel waren. Het geven van DRS aan Norris door Sainz was natuurlijk briljant, maar de plek waarop hij dat deed was ook bewust gekozen."

"De grootste bedreiging was natuurlijk dat lange rechte stuk richting bocht 7. Daar ben je als rijder zonder DRS het kwetsbaarst, dus het was voor hem van belang dat Norris juist daar DRS had. Sainz koos er dus bewust voor zich terug te laten zakken in sector 1. Door dat te doen, verminderde hij de belasting op zijn achterbanden bij het accelereren uit bocht 3. Dat hielp hem dan weer om een extra goede exit uit bocht 5 te hebben, wat bepalend is voor een goede snelheid op het lange rechte stuk. Zodoende werd hij niet kwetsbaar voor Norris."