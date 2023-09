Sainz gaf nummer twee Norris bewust DRS: 'Daardoor heb ik de race gewonnen'

Carlos Sainz gaf Lando Norris zondag in de slotfase van de Grand Prix van Singapore bewust DRS zodat hij beide Mercedes-coureurs achter zich kon houden. De Spanjaard boekte mede daardoor zijn tweede Grand Prix-zege uit zijn loopbaan.

Lewis Hamilton en George Russell waren in de slotfase van de race gewisseld naar de mediumband en hadden daardoor een bandenvoordeel ten opzichte van leider Sainz en nummer twee Lando Norris. Met nog enkele rondes te gaan had nummer drie Russell het gat naar Norris gedicht.

"Ik schrok er een beetje van hoe snel ze Charles (Leclerc, red.) voorbij waren gekomen, dus ik wist dat het niet makkelijk zou worden om ze achter me te houden", zei Sainz over de Mercedes-coureurs op de persconferentie.

"Toen kwam ik op het idee om Lando een cheecky DRS-boost geven. Je zet jezelf daarmee onder extra druk, want het wordt dan nog belangrijker om geen kleine fouten te maken. Ik hoopte dat het voor hem genoeg zou zijn om de Mercedessen achter zich te houden en dat lukte."

Om ervoor te zorgen dat Norris de DRS bleef houden moest Sainz soms flink van zijn gas gaan. "Want toen Lando aan het verdedigen was op George liep ik te ver uit. Normaal is dat natuurlijk goed, maar nu niet. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb, want anders waren ze niet alleen Lando maar ook mij makkelijk voorbij gekomen."

2:53 Afspelen knop Spectaculaire ontknoping in Singapore: Russell crasht en Sainz wint

'Was voor mij geen reden om Sainz aan te vallen'

Mede dankzij de DRS van Sainz slaagde Norris erin om de Mercedes-coureurs achter zich te houden en als tweede over de finish te komen. Russell viel door een crash in de laatste ronde zelfs nog uit. "Carlos speelde het heel goed", zei Norris.

"Er was voor mij geen reden om hem aan te vallen. Ik had al niet de snelste auto en ik zou daardoor ook mijn tweede plaats kunnen verliezen, dus een aanval zou te riskant zijn. Ik moest hard verdedigen en was blij toen ik zag dat Carlos van zijn gas ging, dat vond ik slim van hem."

Norris kwam in de laatste ronde nog met de schrik vrij. "Want op precies op dezelfde plek als waar George de muur raakte, raakte ik ook de muur. Alleen dan gelukkig iets minder hard."