Leclerc ging niet voor eigen kansen: 'Plan was dat Sainz hier zou winnen’

Met alle radioboodschappen aan zijn adres leek Charles Leclerc een stoorzender in het plan van Ferrari om te winnen in Singapore. Maar de Monegask benadrukte na afloop dat hij volledig in dienst van teammaat Carlos Sainz reed.

Leclerc paste daar vlak voor de start zelfs zijn bandenkeuze nog op aan. "Het plan was om op de mediums te beginnen, maar op het laatste moment veranderde ik van gedachten. Het was cruciaal dat ik voor George Russell zou komen. Dat zou Carlos helpen."

"De overwinning was prioriteit vandaag en de plannen waren duidelijk", reageerde hij na afloop op het Marina Bay Street Circuit, waar hij als derde startte achter Sainz en Russell. "Het was nooit het plan dat ik zou winnen. Daarom wilde ik op de softs beginnen. Daar heb ik zelf echt op aangedrongen."

Het idee was dat dat Leclerc de concurrentie wat zou ophouden en Sainz weg kon rijden. Zo zou er ruimte ontstaan voor Leclerc om als eerste van de groep vooraan te stoppen en tweede te blijven. Met zijn marge kon Sainz vervolgens een ronde later stoppen en de kop behouden.

2:53 Afspelen knop Spectaculaire ontknoping in Singapore: Russell crasht en Sainz wint

Safetycar verpest plan Ferrari

Ferrari moest Leclerc een paar keer vragen om daadwerkelijk een gat te laten vallen. Toen dat eenmaal gebeurd was, viel het plan in duigen.

"Helaas kwam die safetycar", verzuchtte Leclerc. Ferrari haalde beide auto's meteen binnen. Sainz behield de leiding, maar voor Leclerc verliep die stop rampzalig. "Ik verloor vijf plaatsen omdat ik in de pits op andere auto's moest wachten."

Aan het einde had kreeg Leclerc problemen met oververhitting van de auto. "Toen Russell en Lewis Hamilton me voorbij waren, ging het alleen nog maar om het uitrijden van de race."

Leclerc moet aanhaken bij snellere Sainz

Sinds de zomerstop heeft Sainz de overhand binnen Ferrari, wat niet wordt ontkend door Leclerc. "Carlos was in Monza en hier ook erg sterk, eerlijk is eerlijk. Het is geweldig om hem in die vorm te hebben, want het pusht mij ook om beter te worden. Ik moet mijn rijstijl nog beter aanpassen op deze auto. Er is nog te veel onderstuur naar mijn smaak. Maar het is aan mij om aan te haken."

In Singapore was er al feest bij Ferrari, maar niet voor Leclerc. De Monegask zag het van de positieve kant. "Ik ben zelf wel een beetje teleurgesteld, maar het is goed om te zien dat de snelheid er is."