Verstappen na slecht weekend in Singapore: 'Laat zien hoe moeilijk winnen is'

Max Verstappen ziet zijn slechte weekend in Singapore vooral als bewijs dat winnen in de Formule 1 niet makkelijk is. Tien keer zegevierde de WK-leider op rij. Zondag werd die reeks doorbroken door Carlos Sainz.

"Iedereen denkt maar dat winnen makkelijk is voor ons omdat we zo dominant zijn. Maar het is niet makkelijk. Alles moet perfect zijn", stelde de als vijfde gefinishte Nederlander op het Marina Bay Street Circuit. "Er zijn zo veel details die je goed moet hebben. Dit weekend was dat niet zo en dan win je meteen niet."

De zegereeks die begon in Miami en eindigde in Monza zou hoe dan ook een keer ten einde komen, wist Verstappen. "Ik wist dat deze dag zou komen, dus voor mij is het echt prima."

Toch wilde de regerend wereldkampioen Singapore nog met zo veel mogelijk punten verlaten, startend van de elfde plaats. De opmars begon gestaag, tot Logan Sargeant zijn Williams in de muur zette en vervolgens veel onderdelen op het asfalt achterliet.

"De safetycar kwam echt precies op het verkeerde moment voor ons. Het was het slechtste scenario. Als dat iets beter had uitgepakt, had ik het gevecht vooraan wel mee kunnen maken", zei Verstappen. "Die laatste stint op de mediums ging namelijk erg goed. Maar het was precies verkeerd. 'Shit', zei ik in de auto."

Problemen uit kwalificatie speelden kleinere rol

Verstappen moest van achteren komen omdat het in de kwalificatie mis ging bij Red Bull. Het team kreeg de afstelling van de auto niet in orde, waardoor zowel Verstappen als Pérez Q2 niet haalde. Zondag ging het beter.

"De problemen uit de race waren er nog wel een beetje, maar minder dan in de kwalificatie. Onze auto is sowieso altijd wat beter in de race. Ik denk dat je dat wel kon zien vandaag. Ik moest in de laatste stint wel een beetje op de banden letten, maar ik was wel blij met de snelheid", oordeelde de Limburger,

De vijfde plaats betekende dat Verstappen niet naar het podium hoefde. Het was een ongebruikelijk weekend voor de Limburger. Toch zag hij positieve punten. "We hebben best veel geleerd vandaag. Misschien ook wel over wat we zaterdag fout hebben gedaan. Ik kan niet in details treden. We kunnen alleen volgend jaar als we hier terugkomen zien of dat echt verbeteringen zijn."

'Paar dagen om van m'n jetlag af te komen'

Volgende week reist het circus af naar Japan. De plek waar Verstappen vorig jaar zijn tweede titel pakte. De Nederlander vertrouwt erop dat hij daar weer goed voor de dag kan komen. "Deze baan hier is zo anders dan Suzuka. De afstelling van de auto is daar heel anders. En die baan moet goed zijn voor ons."

Eerst bezoekt Verstappen nog een paar dagen Tokio. "En ik ga proberen om van m'n jetlag af te komen", lachte hij.