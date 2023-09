Recordreeks Verstappen ten einde na vijfde plek in Singapore, Sainz wint

Na een zinderend slot heeft Carlos Sainz zondag de Grand Prix van Singapore op zijn naam geschreven. Max Verstappen eindigde als vijfde een inhaalrace op het Marina Bay Street Circuit en zag zijn recordreeks zo ten einde komen.

De zege van Sainz betekende namelijk dat Verstappens reeks van tien races op rij is doorbroken. De Spanjaard hield in de slotfase stand tegen de oprukkende Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton, wat ook gold voor nummer twee Lando Norris. Russell crashte in de laatste ronde, waardoor Hamilton derde werd.

Verstappen had negen punten moeten uitlopen op Sergio Pérez om volgende week in Japan al een kans op zijn derde wereldtitel te hebben, maar daar slaagde hij niet in. Pérez kwam als achtste over de streep.

Het is de tweede zege in de loopbaan van Sainz, die vorig jaar op Silverstone voor het eerst won. Ferrari stond dit seizoen voor het eerst op het hoogste treetje. Alle races hiervoor werden gewonnen door Red Bull.

Top tien GP Singapore 1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Pierre Gasly (Alpine)

7. Oscar Piastri (McLaren)

8. Sergio Pérez (Red Bull)

9. Liam Lawson (AlphaTauri)

10. Kevin Magnussen (Haas)

Strategisch vraagstuk Ferrari wordt opgelost door safetycar

In de openingsfase was het vooral nog de vraag of Charles Leclerc zich vanaf de tweede plaats zou opofferen. Sainz controleerde de race vooraan, maar was ook kwetsbaar voor de strategie van concurrenten. Net toen Leclerc naar het team begon te luisteren, werd de situatie opgeofferd door de safetycar. Logan Sargeant dook in de muur en liet veel rommel achter op de baan.

Verstappen was op dat moment al opgerukt naar de achtste plaats, na een start op de harde banden. Red Bull liet hem net als teamgenoot Pérez buiten, terwijl de hele top naar binnen dook voor nieuwe harde banden. Verstappen kwam zo op de tweede plaats achter Sainz terecht.

Die trok het veld weer op gang en zag Verstappen al snel achter zich verdwijnen. Russell, Norris, Hamilton en uiteindelijk ook Lerclerc haalden de Nederlander op de oude banden in. Leclerc had daarvoor lang in de pitsstraat moeten wachten en was zo teruggevallen in de pikorde.

Mercedes gokt met tweede pitstop

Sainz kon het tempo vooraan weer dicteren en deed dat rustig aan, met Russell in zijn kielzog. Daarachter was het de vraag wanneer de Red Bulls zouden stoppen. Het veld zat nog dicht bij elkaar, dus toen Pérez en een ronde later Verstappen uiteindelijk naar binnen doken, reden ze bijna achteraan. Vanaf de vijftiende plaats begon de WK-leider aan zijn strijd om nog in de punten te komen, wel op nieuwe mediums. Als snel begon hij weer auto's in te halen.

Vooraan werd het een wedstrijdje bandenbehoud, met Sainz die precies snel genoeg reed om Russell voor te blijven. Een virtuele safetycar voor de stilgevallen Esteban Ocon gaf Mercedes de kans om iets anders te proberen. Het team haalde beide auto's naar binnen voor nieuwe mediums, terwijl Sainz, Norris en Leclerc doorreden.