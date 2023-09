Red Bull accepteert boze Verstappen op teamradio: 'Hij maakt zelf zelden fouten'

Voor Red Bull is het volstrekt logisch dat Max Verstappen zijn ongenoegen uitte na de voor het team rampzalige kwalificatie in Singapore. Volgens hoofdengineer Paul Monaghan verwacht de WK-leider het niveau van het team dat hij zelf ook levert.

"Max was redelijk fel over de radio", zei Monaghan zondag lachend in de paddock in Singapore. "Hij is net als Sergio Pérez een elitecoureur die die lat hoog legt voor zichzelf. Ik herinner me weinig fouten van Max. En als wij dan de mist in gaan, moeten we het gewoon accepteren dat de coureurs boos zijn. Daar is niets mis mee."

Verstappen kwam niet verder dan de elfde startplaats op het Marina Bay Street Circuit, wat op het stratencircuit een lastige uitgangspositie is. Red Bull kreeg de auto niet op het niveau van de concurrentie en steekt de hand daarvoor in eigen boezem.

"We hebben een paar problemen die we niet in een raceweekend kunnen oplossen", verklaarde Monaghan. "We hebben fouten gemaakt en daardoor gingen we er met twee auto's uit in Q2. Het is niets fundamenteels, maar het zijn gewoon wat missers die we in de auto van volgend jaar moeten oplossen. Het klopt wel dat dit altijd al in deze auto zat, al is het moeilijk uit te leggen. Maar we weten wat er mis is."

1:48 Afspelen knop Samenvatting: Sainz pakt pole in dramatische kwalificatie voor Verstappen

'Zijn doorgeschoten met de afstelling'

In de derde vrije training leek Red Bull juist de goede kant op te gaan, na een nacht hard werken aan de afstelling. "Alleen we zijn daarmee doorgeschoten in de kwalificatie. We hebben veel meer aangepast dan we normaal zouden doen, maar dat is de situatie waarin we zaten", legde de hoofdengineer uit.

De gevolgen werden snel duidelijk. Verstappen en Pérez ontbraken in de strijd om de eerste tien startplaatsen. "Als de gaten dan klein zijn en we de coureurs een auto geven die tekortkomt, is dit het resultaat. Als we het allemaal over mochten doen, zouden we het heel anders doen, maar dat zeggen veel teams in de pitsstraat. Zo is het leven", bleef Monaghan nuchter.

Red Bull had nog nieuwe onderdelen op de auto in Singapore, maar die bleven er niet op in de kwalificatie. Beide auto's gebruikten de oude vloerranden, terwijl een nieuwe achtervleugel wel op de auto bleef. "Het blijven prototypes, dus je hoeft niet alles te gebruiken wat je meeneemt", stelde de Red Bull-techneut.

Paul Monaghan (midden) aan het werk in de Red Bull-pitbox. Foto: Getty Images

Singapore is een abnormale baan

Vooraf wees Verstappen Singapore al aan als lastige race voor de Red Bull RB19. Het Marina Bay Street Circuit is traditiegetrouw een baan die dominante auto's kan dwarszitten en de verhoudingen door elkaar gooit. Het is voor topteams gissen naar de reden.

"Ik zou graag weten wat het antwoord daarop is", zei Monaghan lachend. "Het is wel echt een beetje een abnormaal circuit. De lijnen door de bochten hier zijn heel anders, en dat doet de concurrentie simpelweg beter. Het gebeurde Mercedes eerder in zijn dominante jaren. En het heeft ons nu gebeten."