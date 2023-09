Vooruitblik GP Singapore: Sainz hoopt op winst, Verstappen op punten

Met Max Verstappen vanaf de elfde startplaats begint om 14.00 uur (Nederlandse tijd) de Grand Prix van Singapore. Het belooft een spannende editie te worden, met een ongebruikelijke rol voor de regerend wereldkampioen. Dat biedt kansen voor concurrenten als Carlos Sainz.

Verstappen maakte zich weinig illusies na zijn dramatisch verlopen kwalificatie op zaterdag. "Winnen kun je wel vergeten, inhalen is hier zo moeilijk. Dan moet je twee tot drie seconden sneller zijn en dat zijn we niet. We proberen gewoon zo veel mogelijk punten te scoren."

Zonder totale chaos door regenbuien, safetycars of andere verstoringen vindt de strijd vooraan dus plaats zonder Red Bull. Ook Sergio Pérez, die hier vorig jaar nog won, ontbreekt daarin. De Mexicaan start als dertiende in de 250e GP van zijn loopbaan.

Red Bull won dit jaar alle races, en Verstappen zegevierde bovendien al tien keer op rij. Die reeksen gaan waarschijnlijk doorbroken worden. Ferrari heeft twee auto's in de top drie met Sainz op pole en Charles Leclerc op de derde plaats.

De snelheid is er bij de Scuderia, al ligt een zwakte ook op de loer, en daarmee George Russell in de Mercedes. Die mag als tweede beginnen. Ook Lando Norris (vierde) en Lewis Hamilton (vijfde) kunnen zich nog in de strijd om de winst mengen.

1:48 Afspelen knop Samenvatting: Sainz pakt pole in dramatische kwalificatie voor Verstappen

'Het stratencircuit kan ons beschermen'

Sainz dicht zichzelf een grote kans toe op zijn tweede overwinning, als vreest hij Russell op de tweede plaats: "Mercedes heeft denk ik wel een voordeel als het om racepace gaat. Dat hebben ze altijd. Maar wij zitten er normaal gesproken voor en op dit stratencircuit word je aardig beschermd tegen inhaalacties. Het is een geweldige kans en die moeten we afmaken."

Ook Russell was optimistisch: "We hebben zeker een kans om te winnen. Ferrari is altijd snel op zaterdag, maar op zondag zijn wij meestal sneller. En ik heb een extra setje banden uitgespaard dat verder niemand om me heen heeft. Dus dat geeft meer flexibiliteit. Doorgaans is dit een eenstopper, maar misschien dit jaar wel niet door aanpassing aan de baan."

Eenstopper volgens Pirelli het snelste

Mario Isola van Pirelli ging niet mee in de theorie van Russell: "Op deze baan is een eenstopper meestal het snelste, ook omdat er veel tijd wordt verloren met het rijden door de pitsstraat. De beste combinatie is op papier een start op medium en dan een tweede stint op hard. We kunnen de soft niet helemaal uitvlakken, maar omdat de afstand naar de eerste bocht kort is, valt het gripvoordeel bij de start mee. De soft vergt ook veel management met volle tanks. We zien deze banden misschien vooral als er een safetycar is in de tweede helft van de race.

Het weer lijkt geen grote rol te gaan spelen. Overdag worden er wel buien verwacht in Singapore, maar 's avonds is de verwachting dat het droog blijft.

2:22 Afspelen knop Stroll stapt ongedeerd uit na zware crash in Singapore

Sainz kan het tempo bepalen, maar dan moet hij Russell wel voorblijven

Op een droge baan heeft Ferrari één voordeel om hun grote zwakte onder controle te houden. Die zwakte is bandendegradatie, door de coureurs steevast 'deg' genoemd. Dan worden de banden te heet waardoor ze grip verliezen. Op een normaal circuit ben je daarmee kwetsbaar, maar in Singapore kan de leider het tempo aardig bepalen. Het wordt voor Sainz dus wel zaak om Russell voor te blijven richting de eerste bocht. Schiet de Brit naar de leiding, dan heeft hij direct uitstekende papieren om te winnen.

Verstappen vreesde een lange race. Vorig jaar merkte hij al hoe moeilijk het is om in te halen. Aan de normale kwaliteiten van zijn Red Bull, hoge topsnelheid, sterk DRS-effect, goed bandenbeheer, heeft hij relatief weinig. Maar met een strak tempo en een goed getimede pitstop kan hij zich wel richting de top zes werken. Verstappen zou Verstappen niet zijn als de Nederlander zich toch nog langs een paar auto's weet te wurmen. Bijvoorbeeld al bij de start.