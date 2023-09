Russell rekent op voordeel van uitgespaarde set banden in Singapore

George Russell hoopt zondag vanaf de tweede startplaats te kunnen profiteren van een extra set nieuwe mediumbanden die hij overhield na een slimme strategie in de kwalificatie.

De Mercedes coureur hanteerde een andere strategie dan de concurrenten, en gebruikte zo minder banden. "Dat heeft verder niemand, maar ik heb een setje mediums over", blikte Russell vooruit op de race. In Singapore wordt doorgaans met een eenstopstrategie geracet.

Russell denk zelf dat de aanpassing aan de lay-out van de baan in Singapore andere strategieën mogelijk maakt. "Dit was inderdaad altijd een eenstopper, maar misschien is dat anders. Met die extra banden tot mijn beschikking kunnen we Ferrari misschien in een fout dwingen. Daar zijn we in ieder geval op uit", zei hij over een gevecht met polesitter Carlos Sainz en nummer drie Charles Leclerc.

Het weekend liep sowieos goed voor de Brit. "Ik ben er echt blij mee. Ik had vertrouwen in de auto en het team deed het vandaag erg goed met de strategie. Om de auto naar plek twee te rijden en slechts vier bandensets te gebruiken was een uitdaging."

Hamilton hoopt op zege voor Russell

Lewis Hamilton kwam niet verder dan de vijfde plaats. "Ik had gehoopt dat we de Ferrari's aan konden vallen. Ik voelde me gisteren ook echt goed in de auto. Maar we hebben wat dingen aangepast in de nacht naar vandaag en toen ging het eigenlijk weer minder", zei hij. "Dat is natuurlijk teleurstellend, omdat de auto blijkbaar wel goed is. Dat zie je aan George op de eerste startrij."

"Maar morgen is weer een nieuwe dag", ging de Brit verder. "Er is nog veel om voor te vechten. Ik hoop dat George een goede start heeft en de Ferrari's kan aanvallen. Het zou geweldig voor hem zijn als hij kan winnen. Ik zelf probeer gewoon zo ver mogelijk naar voren te komen en dan zien we wel hoe de race uitpakt."

Voor Mercedes en Ferrari is de kans op een goede finish zondag groter door het ontbreken van Red Bull vooraan. Max Verstappen en Sergio Pérez vielen beiden buiten de top tien in de kwalificatie. Tot nu toe won de renstal van Verstappen alle races dit seizoen.