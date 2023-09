Horner snapt niets van totale offday Red Bull: 'Het is nog steeds dezelfde auto'

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft geen idee hoe het kan dat zowel Max Verstappen als Sergio Pérez er niet in slaagde om zaterdag Q3 te halen. De Nederlander en de Mexicaan speelden in de kwalificatie in Singapore slechts een bijrol.

"De auto reageerde niet goed op aanpassingen die we hadden gemaakt. We hadden onderstuur, overstuur en remproblemen", zei Horner in de paddock van het Marina Bay Street Circuit. "De banden kregen we ook niet aan het werk. We hebben van alles geprobeerd, maar niets mocht baten."

Red Bull Racing beleeft een van de dominantste jaren uit de Formule 1-geschiedenis en won dit seizoen tot dusver alle Grands Prix. Verstappen heeft zijn derde titel voor het grijpen en is aan een recordreeks van tien zeges op rij bezig.

Tijdens de kwalificatie was de sterke Red Bull-auto nergens te bekennen. Verstappen foeterde continu over de boordradio en moest genoegen nemen met de elfde plek. Pérez deed het met de dertiende plaats nog slechter.

'Het is verwarrend'

Carlos Sainz profiteerde optimaal van de tegenvallende Red Bulls en pakte voor het tweede weekend op rij poleposition. Mercedes-coureur George Russell eindigde als tweede en Sainz' teamgenoot Charles Leclerc completeerde de top drie.

"Het is verwarrend", vervolgde Horner. "Dit is nog steeds dezelfde auto waar we een paar weken geleden in Zandvoort en Monza mee hebben gewonnen. Met de minimale aanpassingen die we richting de race mogen doen, moeten we ervoor zorgen dat we de auto goed aan het werk krijgen."

"Dit is onze succesvolste auto ooit, maar op de één of andere manier komt hij hier niet tot leven. We moeten in de loop naar morgen nog een hoop dingen proberen te begrijpen. Het zal heel zwaar worden om naar voren te komen."