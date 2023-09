Verstappen accepteert zwaar weekend in Singapore: 'Winnen kun je vergeten'

Max Verstappen wist dat er in zijn dominante seizoen een weekend zou komen waarin het even niet zou lukken. Singapore werd dat weekend, met een rampzalige kwalificatie waarin de WK-leider (voorlopig) elfde werd. Toch accepteert de Nederlander dat het even niet gaat.

"Ik wil er niet te dramatisch over doen, maar het is gewoon een zwaar weekend. Het is echt lang geleden dat het zo ging als vandaag in de kwalificatie", zei Verstappen na afloop op het Marina Bay Street Circuit.

De Limburger leek desondanks niet al te zwaar te tillen aan wat voor Red Bull toch een moeilijke dag was. "Ik wil wel winnen, maar als dat niet gaat moet je dat ook gewoon accepteren", verklaarde hij met een glimlach.

"Want winnen kun je echt vergeten", zei Verstappen. "Op andere circuits kun je als laatste starten, op Spa bijvoorbeeld, en alsnog winnen. Maar op stratencircuits werkt dat niet. Daar moet je echt twee tot drie seconden sneller zijn om in te kunnen halen. En dat zijn we hier niet."

Een balende Verstappen na de kwalificatie. Foto: Getty Images

'Ik kon niet hard en laat remmen'

Verstappen worstelt al het hele weekend met zijn auto. Hard werk op de fabriek van Red Bull tussen vrijdag en zaterdag leek zijn vruchten af te werpen, maar uiteindelijk werden de problemen nooit opgelost. "In FP3 ging het nog beter. Dat was nog niet waar we wilden zijn, maar er was vooruitgang. Het begon ergens op te lijken. Toen hebben we een paar aanpassingen gedaan waarvan we dachten dat de auto het wel zou verdragen", legde Verstappen uit.

"Maar in de kwalificatie bleek dat ik niet laat en hard kon remmen omdat de auto dan begon te stuiteren. Daarmee verloor ik grip op de voorbanden. Op een stratencircuit is het juist cruciaal om een goed en ferm gevoel met de remmen te hebben."

De Red Bull had ook niet genoeg grip in de langzame bochten. "Daarmee hebben we het het hele weekend al lastig. Ik glij steeds een klein beetje weg en soms glij ik echt over vier wielen weg. Daarnaast was er ook nog iets mis met de koppeling, al ging dat in de kwalficatie beter. Maar toen speelden er weer andere dingen op."

Genoeg vraagtekens dus voor Verstappen en zijn team. "We weten toch nog niet helemaal waar het fout zit met de afstelling, anders maak je zulke grote veranderingen ook niet. We begrijpen de auto duidelijk niet op deze baan."

Verstappen is het hele weekend al ontevreden over zijn auto. Foto: Getty Images

Mogelijke straffen hangen Verstappen nog boven het hoofd

Op moment van spreken moest Verstappen nog naar de wedstrijdleiding, voor in totaal drie onderzoeken die naar hem lopen voor incidenten in de kwalificatie.

"Ik weet dus nog niet eens waar ik start", lachte hij. "Misschien was ik sowieso wel elfde geworden", wees hij op mogelijke gridstraffen.

Een van die incidenten vond al aan het begin van de kwalificatie plaats. Verstappen wachtte ongebruikelijk lang met het wegrijden uit de pitstraat, waardoor onder meer de Mercedes- en Ferrari-coureurs moesten wachten.

Hij kon het vrij eenvoudig verklaren: "Dat gebeurt wel vaker, je probeert een gat te creëeren op de auto voor je voor een goede outlap. Toen ik begon te rollen zag ik veel auto's en wist ik wat er in de laatste bochten zou gaan gebeuren. Dus ik wachtte nog even. Ik dacht gewoon dat het een veiliger optie zou zijn."

Later reed Verstappen samen met een hele groep auto's in de weg van coureurs die in een snelle ronde zaten. Daarna vormde de Nederlander zelf nog een obstakel voor de aanstormende Yuki Tsunoda. Daarvoor stak hij de hand in eigen boezem. "Ik zag Yuki niet, omdat ik over de radio over de problemen aan de auto sprak. Ik kreeg het pas te horen toen hij vlak achter me zat. Dat somt de kwalificatie wel aardig op."

'Wist dat er een dag zou komen'

Verstappen kan morgen de elfde zege op rij boeken, maar is ervan overtuigd dat het klaar is met zijn indrukwekkende zegereeks. "Ik wist dat er een dag zou komen waarop je niet meer wint. We hadden een hele goede reeks. Ik zou altijd zo'n seizoen nemen waarin je veel wint met één slecht weekend boven een seizoen waarin het matig gaat maar je hier wel wint."

De WK-leider wil vooral weten waarom het dit weekend in Singapore zo slecht gaat voor Red Bull. "Dat moeten we uitzoeken. Ik weet zeker dat we in Suzuka volgende week weer snel gaan zijn, dat heb ik al gevoeld in de simulator. Maar hier was gewoon duidelijk dat het lastig zou worden voor onze auto."