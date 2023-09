Verstappen beleeft in Singapore rampzalige kwalificatie en valt buiten top 10

Max Verstappen is er zaterdag zeer verrassend niet in geslaagd om door te dringen tot het slotdeel van de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De WK-leider start de race zondag als elfde, terwijl Carlos Sainz van Ferrari poleposition pakte.

Pijnlijk voor Red Bull is dat naast Verstappen ook Sergio Pérez niet doorging naar Q3. De Mexicaan moet start zondag als dertiende. Bovendien hangen Verstappen nog wat onderzoeken boven het hoofd. Hij hield diverse collega's op in de pitstraat en zat later Yuki Tsunoda in de weg.

De laatste keer dat Verstappen Q3 niet haalde was in maart van dit jaar in Saoedi-Arabië, destijds door problemen aan zijn auto. Hij moest toen als vijftiende starten in de race en finishte nog knap als tweede.

Het zou een bijzondere prestatie zijn als Verstappen zondag in Singapore alsnog zegeviert. De laatste coureur die vanaf een elfde plek een Grand Prix won was Fernando Alonso in Valencia in 2012.

De kans is dus groot dat de zegereeks van Verstappen zondag eindigt op het Marina Bay Street Circuit. De 25-jarige Limburger staat nu op tien GP-overwinning op rij en hij is de eerste coureur ooit die dat gepresteerd heeft. De Grand Prix van Singapore begint zondag om 14.00 uur (Nederlandse tijd).

2:22 Afspelen knop Stroll stapt ongedeerd uit na zware crash in Singapore

Harde crash Stroll in Q1

De elfde plaats van Verstappen komt niet helemaal als een verrassing, omdat hij tijdens de vrije trainingen ook al een slechte indruk maakte in zijn Red Bull. In de kwalificatie, die door een zware crash van Lance Stroll in Q1, lang stillag, zette hij die lijn voort.

Stroll crashte bij het uitkomen van de laatste bocht. De Canadees verloor de controle over zijn Aston Martin over de kerbstones en klapte hard in de barriére. Zijn auto was zwaar beschadigd, maar Stroll zelf kon ogenschijnlijk ongedeerd uitstappen.