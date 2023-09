Verstappen blijft worstelen met auto, Sainz de snelste in derde training Singapore

Max Verstappen worstelde zaterdag ook in de derde vrije training voor de Grand Prix van Singapore nog flink met zijn Red Bull. De WK-leider klokte de vierde tijd, terwijl Carlos Sainz in zijn Ferrari wederom de snelste was.

Na de eerste ronden uit de pits zei Verstappen nog dat het "niet zo slecht" was wat Red Bull 's nachts aan de afstelling had gedaan. De tijden van de Nederlander zaten ook dichter bij de top, maar vooral na de stap naar softbanden ging het minder. Uiteindelijk gaf hij drie tienden toe op de snelste tijd van Sainz.

Verstappen beleefde vrijdag ook al een moeizame dag, die "nog slechter was dan gedacht". Vooraf noemde hij Singapore al een lastig circuit voor zijn normaal gesproken zo dominante Red Bull.

De Nederlander was in de derde vrije training niet te spreken over hoe zijn Red Bull opschakelde: "Onacceptabel." Hij kreeg wielspin bij het opschakelen én het terugschakelen. Ook Sergio Pérez had het nog steeds lastig met de Red Bull. Hij klokte de achtste tijd. De RB19 heeft weinig grip aan de achterkant. "Ik drift steeds. Als dit een driftcompetitie was, zou ik de race winnen", zei Verstappen bij het terugrijden naar de pits.

Top tien derde training 1. Carlos Sainz (Ferrari): 1.32,065

2. George Russell (Mercedes): +0,069

3. Lando Norris (McLaren): +0,238

4. Max Verstappen (Red Bull): +0,313

5. Charles Leclerc (Ferrari): +0,316

6. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,470

7. Oscar Piastri (McLaren): +0,665

8. Sergio Pérez (Red Bull): +0,719

9. Nico Hülkenberg (Haas): +0,831

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +0,880

Ferrari trekt sterke lijn door, maar Russell zit dichtbij

Sainz staat met een tijd van 1.32,065 bovenaan de tijdenlijst. Ferrari was vrijdag ook al snel en trok dat door. Charles Leclerc maakte in zijn eerste rondje op de softbanden een klein foutje en kwam daarna ook niet meer tot een goede kwalificatiesimulatie. Zijn beste tijd was desondanks slechts drie duizendsten langzamer dan die van Verstappen.

Ook Lando Norris eindigde in de top met zijn sterk verbeterde McLaren. De Brit gaf twee tienden toe op Sainz en werd derde. Landgenoot George Russell was wel sneller met zijn Mercedes. Die was slechts 0,069 seconden langzamer dan de snelste Ferrari. Lewis Hamilton was minder imponerend: hij was bijna een halve seconde langzamer dan Sainz en noteerde daarmee de zesde tijd.

Zaterdag om 15.00 uur volgt de belangrijke kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore, op een circuit waar het lastig inhalen is. Verstappen probeert zijn zegereeks van inmiddels tien races in stand te houden. De Nederlander won nog nooit in Singapore.