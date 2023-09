Red Bull-topman Marko krijgt waarschuwing na beledigende uitspraak over Pérez

Red Bull Racing-topman Helmut Marko heeft vrijdag een officiële waarschuwing van autosportfederatie FIA gekregen. De tachtigjarige Oostenrijker liet zich vorige week beledigend uit over zijn coureur Sergio Pérez.

"We kunnen bevestigen dat Helmut Marko een schriftelijke waarschuwing heeft ontvangen en is gewezen op zijn verantwoordelijkheden als publiek figuur in de autosport in lijn met de ethische code van de FIA", meldt de autosportfederatie.

Marko zei vorige week dat de wisselvallige prestaties van Pérez bij Red Bull te maken hebben met zijn achtergrond. "Hij is Zuid-Amerikaans en gewoon niet zo volledig gefocust in zijn hoofd als Max Verstappen of Sebastian Vettel", zei hij.

Het leverde Marko veel kritiek op, waarna de Red Bull Racing-topman zijn excuses aanbod aan Pérez. De Mexicaan accepteerde die excuses. "Het helpt enorm om de persoon te kennen, omdat ik weet dat hij het niet zo bedoelt. We maken allemaal fouten, en ik aanvaard zijn verontschuldiging", zei Pérez.

Ook Max Verstappen stelde dat Marko zijn uitspraken niet zo bedoeld had. Lewis Hamilton haalde juist uit naar Marko. De zevenvoudig wereldkampioen noemde de uitspraken van de Oostenrijker "onacceptabel" en stelde dat excuses alleen niet voldoende zouden zijn.

Pérez won vroeg in het jaar twee Grands Prix, maar komt niet in de buurt van de prestaties van zijn teamgenoot Verstappen. In de recentste Grand Prix - in Italië - finishte hij als tweede.