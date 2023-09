In de afgelopen weken wees Max Verstappen de Grand Prix van Singapore al aan als grootste risico om zijn zegereeks van tien races doorbroken te zien worden. Vrijdag bleek dat de Limburger de kwaliteiten van zijn Red Bull goed kan inschatten, al kan hij nog steeds winnen.

De Ferrari-coureurs hintten er donderdag al een beetje op. Er werd geen rekening gehouden met Monza-achtige prestaties, maar Singapore heeft wel een paar eigenschappen die de auto goed liggen.

"Ze zijn goed in 90 gradenbochten", zei Verstappen in Monza al. Die zitten in dat circuit, maar veel bochten in Singapore hebben ook die vorm. Het Italiaanse team ging vrijdag in ieder geval als de brandweer op het Marina Bay Street Circuit. De tractie uit de bochten was er ook, terwijl Red Bull onder meer daarmee worstelde.

Verstappen kende dus een heel andere dag. De Red Bull was, zoals voorspeld door de Nederlander, niet in goeden doen in de Aziatische metropool, al was het nog slechter dan hij had gedacht. De grip was er niet, waardoor de Red Bull regelmatig uitbrak aan de achterkant. Over de boordradio liet de Nederlander duidelijk aan engineer Gianpiero Lambiase weten wat er allemaal verkeerd ging.

3:03 Afspelen knop Bekijk hier de samenvatting van de tweede vrije training in Singapore

Wisselen van vloerranden

Of nieuwe onderdelen daarbij een rol spelen, is de vraag. Auto Motor und Sport wist te melden dat Verstappen in de eerste training nog met de nieuwe specificatie vloer reed, terwijl Pérez in de tweede training reed met de nieuwe vloerranden die zijn meegebracht naar Singapore. Het ging in beide trainingen niet naar wens voor Verstappen, maar de tweede sessie was wel nog slechter dan de eerste.

De Limburger stelde na afloop dat ze een paar dingen nog niet begrijpen. Pérez, die in de tweede training dus met de nieuwe vloer reed, had ook in die sessie nog last van een instabiele achterkant.

'Ferrari op dit moment te ver weg'

De tegenvallende sessie van Red Bull viel dus samen met goede tijden van Ferrari. "Die waren erg snel, het gat is wel groot", viel Verstappen op. "We hadden wel gedacht dat ze hier snel zouden zijn, maar ze zijn op dit moment echt te ver weg", oordeelde Pérez over het gat van zeven tienden op Carlos Sainz en Charles Leclerc.

In de racesimulaties zag het er wel beter uit voor Red Bull, en dan vooral voor Pérez. De Mexicaan was op de mediums, samen met Fernando Alonso in de Aston Martin, met 1.38,2 gemiddeld de snelste. Verstappen was gemiddeld vier tienden langzamer en reed dezelfde tijden als de Ferrari-coureurs. Lewis Hamilton en George Russell zaten hierbij ook in de buurt met hun Mercedessen. Deze tijden zijn alleen niet altijd even betrouwbaar en zijn slechts een indicatie voor de race.

Charles Leclerc in actie in de tweede vrije training. Foto: Getty Images

Leider kan het tempo bepalen

Waar je wel op kunt vertrouwen, is dat de kwalificatie in Singapore relatief belangrijk is. Inhalen blijft lastig, ondanks het 'nieuwe' rechte stuk van 400 meter. Daarop komt tot nader order geen DRS-zone en die zou op zichzelf ook te kort zijn voor een inhaalactie. Treintje rijden behoort tot de normale gang van zaken in Singapore, dus vooraan starten is een pre.

Dat gebeurde bijvoorbeeld in de race van 2019, waarin Leclerc als leider in de openingsfase het tempo kon bepalen. Dan is het niet zo erg als de bandenslijtage iets hoger is dan die van de concurrentie. Singapore is standaard een eenstopper, iets wat zelfs de soms labiele strategie-afdeling van Ferrari wel aankan. Als het beeld van vrijdag op zaterdag nog van kracht is, ziet het er dus goed uit voor de Scuderia.

Alleen er is een grote maar: vrijdag kan soms misleidend zijn. Teams leggen niet altijd alle kaarten op tafel, al leek de dag voor Red Bull wel echt slecht te verlopen. Dat was al aangekondigd door Verstappen en het was ook duidelijk te zien aan het weggedrag van beide auto's. Als het trucage zou zijn, dan is Verstappen daar dus al in Monza mee begonnen, en speelde hij ook alle boze boordradio's. Erg onwaarschijnlijk.

Top tien tweede vrije training 1. Carlos Sainz (Ferrari): 1.32,120

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,018

3. George Russell (Mercedes): +0,235

4. Fernando Alonso (Aston Martin): +0,358

5. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,465

6. Lando Norris (McLaren): +0,591

7. Sergio Pérez (Red Bull): +0,692

8. Max Verstappen (Red Bull): +0,732

9. Kevin Magnussen (Haas): +0,897

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +0,985

Winnen kan alsnog, maar niet heel dominant

Daarmee is nog niet alles verloren voor Verstappen en zijn zegereeks. Red Bull heeft dit jaar alle races gewonnen en dat is om een reden. Een dergelijk goed team kan een slechte vrijdag nog wel omdraaien. Ook al is het gat erg groot, dan nog kan de WK-leider zaterdag zomaar op pole staan.

En mocht Verstappen bijvoorbeeld als vierde starten, dan is er nog van alles strategisch mogelijk. Red Bull blijft in dat opzicht het scherpste mes in de la. En daarnaast: veel races werden in Singapore beïnvloed door chaos. Vorig jaar nog was het kletsnat en de safetycar komt met grote regelmaat de baan op. Zo werden veel races beslist. Maar de normale dominantie van Red Bull is er voorlopig even niet. En dat was dus al voorspeld door de regerend wereldkampioen zelf.