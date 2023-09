Trainingen Verstappen in Singapore verlopen 'nog slechter dan verwacht'

Max Verstappen wees Singapore van tevoren al aan als het circuit waar zijn Red Bull het waarschijnlijk het lastigst zou krijgen. Vrijdag bleek het nog slechter te gaan dan de WK-leider verwachtte.

De Nederlander mopperde in beide trainingen over het weggedrag van zijn Red Bull. "Ik had het erg lastig met de balans in de auto", zei hij na de tweede training op het Marina Bay Street Circuit. Verstappen noteerde daarin de achtste tijd, terwijl hij bij de eerste training derde werd.

Samen met zijn team probeerde de Limburger van alles om de snelheid te vinden. "We hebben meerdere dingen geprobeerd in de tweede training. Sommige probeersels werkten, andere dingen weer niet. We hebben de auto nooit helemaal voor elkaar kunnen krijgen", stelde hij vast. "Dus er zijn nog wat dingen om uit te zoeken voor morgen."

Op de fabriek in Milton Keynes wordt de hele nacht doorgewerkt om zaterdag tijdens de derde vrije training beter voor de dag te komen. Daarvoor gebruikt het team onder meer de simulator, waarin een van de reservecoureurs van Red Bull plaatsneemt. "Er zijn gewoon een paar dingen die we niet goed begrijpen, dus daar moeten we naar kijken."

'Het is een flink gat'

In de tweede vrije training kwam Verstappen er zowel op de medium- als de softbanden niet aan te pas over één ronde. Zeven tienden gaf hij toe op de snelste tijd van Carlos Sainz. "Ferrari is heel snel", zag ook de WK-leider. "En wij zijn dus langzamer dan gedacht."

Toch is er nog een hele dag om het recht te trekken, al klonk Verstappen niet erg optimistich. "We gaan natuurlijk wel proberen om het te verbeteren. Maar het is een flink gat."

Verstappen probeert in Singapore voor de elfde keer op rij te winnen, waarmee hij zijn eigen record nog verder zou verbeteren. De regerend wereldkampioen krijgt mogelijk in Japan voor het eerst de kans om zijn titel te prolongeren.

Tijdschema GP Singapore (Nederlandse tijden): Zaterdag 11.30-12.30 uur: Derde vrije training

Zaterdag 15.00-16.00 uur: Kwalificatie

Zondag 14.00 uur: Race