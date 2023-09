Verstappen beleeft in Singapore slechtste training van het jaar, Ferrari domineert

Max Verstappen beleeft tot dusver nog geen goede voorbereiding op de Grand Prix van Singapore. De Nederlander klaagde steen en been over het weggedrag van zijn Red Bull op het Marina Bay Street Circuit. Ferrari gooide opnieuw hoge ogen.

Zowel op de medium- als de softbanden kon Verstappen het tempo vooraan niet volgen. Er leek geen sprake van de kaarten tegen de borst houden. De WK-leider had zichtbaar gripproblemen op het Singaporese asfalt en uitte zijn ongenoegen over het weggedrag meermaals over de boordradio aan het team. Sergio Pérez was ook niet tevreden, en stelde dat het elke bocht voelt alsof hij gaat crashen.

Werk aan de winkel dus voor Red Bull, dat zaterdag nog een vrije training heeft om de afstelling op orde te krijgen. Bovendien kan het team de hele nacht doorwerken op de fabriek in Engeland, met een coureur in de simulator om dingen uit te proberen.

Voor Ferrari lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Over één ronde waren Carlos Sainz en Charles Leclerc duidelijk de snelste. Sainz ging rond in een tijd van 1.32,120, waar Leclerc in een allesbehalve vlekkeloze poging maar 0,018 seconde op toegaf. In de eerste training waren de rollen nog omgedraaid.

Top tien tweede vrije training 1. Carlos Sainz (Ferrari): 1.32,120

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,018

3. George Russell (Mercedes): +0,235

4. Fernando Alonso (Aston Martin): +0,358

5. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,465

6. Lando Norris (McLaren): +0,591

7. Sergio Pérez (Red Bull): +0,692

8. Max Verstappen (Red Bull): +0,732

9. Kevin Magnussen (Haas): +0,897

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +0,985

3:03 Afspelen knop Bekijk hier de samenvatting van de tweede vrije training in Singapore

Niemand komt over één ronde in de buurt bij Ferrari

Daarachter zat een groepje met de Mercedes-coureurs George Russell (derde) en Lewis Hamilton (vijfde). Fernando Alonso (vierde) en Lando Norris (zesde). Dit viertal kwam niet in de buurt van de snelheid van Ferrari, maar bleef wel de Red Bulls voor.

Sergio Pérez reed op zeven tienden van Sainz de zevende tijd, terwijl Verstappen achtste werd op 0,732 seconde van de Spanjaard. De snelheid over één ronde is belangrijk in Singapore, omdat het lastig inhalen is op het smalle en bochtige stratencircuit. De kwalificatie op zaterdag wordt dus bepalend.

Qua racetempo leek Red Bull dichter in de buurt te zitten, maar daar kopen Verstappen en Pérez niet veel voor als ze tijdens de race in een treintje terechtkomen. Vorig jaar overkwam Verstappen hetzelfde.

Van de Indiase varanen die in de eerste vrije training nog op het asfalt te zien waren, werd in de tweede training niets meer vernomen. De sessie verliep verder rustig, zonder grote crashes of incidenten.

Tijdschema GP Singapore (Nederlandse tijden): Zaterdag 11.30-12.30 uur: Derde vrije training

Zaterdag 15.00-16.00 uur: Kwalificatie

Zondag 14.00 uur: Race