Verstappen derde in door Indische varanen verstoorde vrije training Singapore

Max Verstappen heeft vrijdag de derde tijd geklokt in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Singapore. Charles Leclerc en Carlos Sainz waren sneller in hun Ferrari's op het Marina Bay Street Circuit, waar Indische varanen voor commotie zorgden.

De training werd vier keer verstoord door een flinke Indische varaan op het circuit. Verstappen spotte de eerste. Het herinnerde de Nederlander aan een ontmoeting met een soortgelijk dier in 2016. "Alleen deze was kleiner", liet hij over de boordradio weten. "Misschien heeft Godzilla kinderen gekregen", reageerde zijn engineer Gianpiero Lambiase gevat.

Ook verderop in de training verschenen de dieren op de baan. Het was niet duidelijk of steeds dezelfde Indische varaan overstak of dat er meerdere waaghalzen waren. George Russell weet zeker dat hij verschillen zag.

"Het is een andere deze keer", stelde de Mercedes-coureur. Het ging in ieder geval om een of meer Indische varanen, waarvan onduidelijk is of ze allemaal ongeschonden uit hun avontuur zijn gekomen. Fernando Alonso leek er een te raken.

1:10 Afspelen knop Indische varaan op Formule 1-circuit in Singapore zorgt voor gele vlag

Sterk begin van Ferrari

Ferrari kende ondertussen een goede eerste training, met de snelste tijd voor Leclerc in 1.33,350. Carlos Sainz gaf slechts 0,078 seconden toe op zijn teamgenoot. Verstappen werd derde, op 0,126 seconde van Leclerc. De Nederlander worstelde aan het begin van de training nog met zijn Red Bull en klaagde over overstuur bij het uitkomen van de bochten.

De vierde tijd werd gereden door Lando Norris, die indruk maakte met zijn McLaren. Het team heeft een grote update mee naar Singapore, al zit die alleen volledig op de auto van Norris. Oscar Piastri moet het deels met de oude configuratie doen en kwam tijdens zijn debuut op het stratencircuit niet verder dan de negentiende tijd.

Mercedes zag Lewis Hamilton de vijfde tijd rijden, op 0,190 seconden van Leclerc. Russell werd zesde, maar wel op ruim drie tienden van de snelste rondetijd. Sergio Pérez kwam in de voorbereiding op zijn 250e Grand Prix niet verder dan de zevende tijd.

Top tien eerste training 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.33,350

2. Carlos Sainz (Ferrari): +0,078

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,126

4. Lando Norris (McLaren): +0,172

5. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,190

6. George Russell (Mercedes): +0,345

7. Sergio Pérez (Red Bull): +0,375

8. Fernando Alonso (Aston Martin): +0,624

9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +0,692

10. Esteban Ocon (Alpine): +0,716

2:43 Afspelen knop Bekijk hier de samenvatting van de eerste vrije training in Singapore

Verstappen verwacht meer tegenstand in Singapore

Verstappen kondigde voor aanvang van het raceweekend aan dat hij stevige concurrentie verwacht in Singapore, waar hij probeert voor de elfde keer op rij te winnen. De Nederlander heeft in de Aziatische metropool nog nooit gewonnen.

Volgens Verstappen is zijn dominante Red Bull relatief minder competitief op het bochtige stratencircuit. Zijn team won dit seizoen alle races. Het is een renstal nog nooit gelukt om alle Grands Prix in een jaar te winnen. Singapore is de 15e race in een seizoen van 22 GP's.