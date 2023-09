Hamilton vindt uitlatingen van Red Bull-topman Marko over Pérez onacceptabel

Lewis Hamilton is geschrokken van de uitlatingen van Helmut Marko en de manier waarop de kwestie is afgehandeld. De Red Bull-topman zei vorige week dat de wisselvallige prestaties van Sergio Pérez te maken hebben met zijn Zuid-Amerikaanse achtergrond.

"Het is totaal onacceptabel wat hij heeft gezegd", antwoordde de 38-jarige Hamilton donderdag in Singapore op de vraag van Sky Sports wat hij vond van de uitspraak en de afhandeling. "We zeggen dat er geen ruimte is voor discriminatie in onze sport, maar als mensen in topfuncties dit soort dingen gaan zeggen, helpt ons dat niet vooruit."

Marko liet zich een week geleden bij het Oostenrijkse Servus TV nogal ongenuanceerd uit over Pérez. "Hij is Zuid-Amerikaans en gewoon niet zo gefocust in zijn hoofd als Max Verstappen of Sebastian Vettel", zei de tachtigjarige Oostenrijker, die een aantal dagen later zijn excuses aanbood.

Maar volgens Hamilton is de kous daar niet mee af. "Ik vind dit niet iets waarbij je even sorry zegt en dan gewoon weer doorgaat. Er moet meer gebeuren", vervolgde de Brit.

"Wanneer coureurs ongepaste opmerkingen maken, zie je meestal dat teams een verklaring naar buiten brengen waarin staat dat ze die opmerkingen afkeuren. Het is interessant om te zien dat dat in dit geval niet is gebeurd."

Helmut Marko en Sergio Pérez. Foto: Getty Images

Verstappen: 'Het was gewoon niet goed geformuleerd'

Ook Max Verstappen ging donderdag in Singapore in op de uitspraken van Marko. Volgens de tweevoudig wereldkampioen heeft de officieuze baas van zijn team het niet zo bedoeld. "Daar heeft hij zich ook voor verontschuldigd. Elk land en elke rijder heeft sowieso al een andere mentaliteit, dus dat is al heel verschillend. Het was gewoon niet goed geformuleerd."

Volgens Hamilton zou Mercedes de kwestie anders hebben afgehandeld. "In mijn team wordt niet op deze manier gewerkt. Het laat zien hoe belangrijk het is dat we ons werk op dit gebied in deze sport blijven voortzetten. Er moet nog een hoop gebeuren om deze omgeving inclusief te maken."

"Op de achtergrond strijden veel mensen op dit gebied voor ons. Maar dat is heel moeilijk als mensen aan de top dit soort denkbeelden hebben. Dat kan onze vooruitgang op dit gebied stoppen."