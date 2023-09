Norris optimistisch over update McLaren in Singapore: 'Zeker een goede stap'

In tegenstelling tot zijn collega Oscar Piastri beschikt McLaren-coureur Lando Norris wél over een volledig updatepakket in Singapore. De Brit is optimistisch over de nieuwe onderdelen, al is er nog veel werk aan de winkel voor de aanval op Red Bull geopend kan worden.

McLaren heeft de opwaartse lijn al een paar weken te pakken, zeker sinds de Grand Prix van Oostenrijk. "Eerder hadden we nieuwe onderdelen op de auto, maar die leverden niet het gewenste resultaat", zei Norris donderdag in Singapore. "Maar sinds onze update in Oostenrijk hebben we echt veel progressie geboekt. dus dat geeft hoop."

De update die in Singapore op de auto van Norris is geschroefd, voelt voor McLaren als de grootste stap sinds Oostenrijk. "We hebben er natuurlijk nog niet mee gereden, dus ik wil niet te hard van stapel lopen. Maar het is zeker een goede stap", zei Norris. "Het team heeft hard gewerkt om alles op een van de auto's hier te krijgen. De rest komt in Japan. Dus het zijn spannende weken voor ons."

Zeker in de langzamere bochten zitten er volgens Norris nog eigenschappen in de MCL60 waardoor McLaren op bepaalde stukken circuit veel rondetijd verliest. "Dat komt elke keer weer terug. We krijgen het niet weg door de aerodynamische of mechanische balans van de auto aan te passen. Soms gaan we op 90 procent van de baan heel goed en zien we er op 10 procent opeens heel slecht uit."

Een McLaren-monteur werkt in Singapore aan de auto van Norris. Foto: Getty Images

Nieuwe vleugels, bodywork en vloer

Het blijft dus een puzzel voor McLaren, maar de update in Singapore moet een begin van de aanpak van dit probleem zijn. En het is nogal een pakket. De hele auto is onder handen genomen. Van de voorvleugel en de sidepods, tot het bodywork om de motor en de achtervleugel.

Die achtervleugel zat in Zandvoort ook al even op de auto, maar werd daar niet gebruikt. Ook zit er een nieuwe vloer onder de McLaren, waar het leeuwendeel van downforce wordt opgewekt. Norris hoopt dat het McLaren dichter bij een oplossing voor de problemen in de auto brengt. "Maar omdat we de snelheid in de langzame bochten nog niet eerder specifiek hebben aangepakt, ben ik voorzichtig met inschatten hoe groot de stap gaat zijn", vertelde Norris.

"Ik denk niet dat het echt helpt als ik kijk naar mijn eigen rijstijl en wat die vraagt, maar het is meer een stap in algehele downforce op de auto. Dus meer bochtensnelheid, minder bandenslijtage, meer tractie uit de bochten, dat soort dingen."

McLaren heeft nog steeds dezelfde problemen

Norris stelt dat de McLaren ondanks de succesvolle update in Oostenrijk nog altijd dezelfde auto is als waarmee het team sinds 2022 rijdt, alleen dan sneller. "We lopen nog steeds tegen problemen aan die ervoor zorgen dat we het niet tegen Red Bull kunnen opnemen."

"Dus als de volgende stap een beetje brengt wat ik wil voor mijn rijstijl en wat de auto nodig heeft, dan heb ik er vertrouwen in dat we met alle teams de strijd kunnen aangaan. Dus ook met Red Bull. En er komen nog meer dingen aan. We hebben al veel progressie geboekt, dus ik vertrouw erop dat we dat laatste gat ook kunnen dichten."