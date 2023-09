Ferrari leert lastige auto steeds beter kennen en is optimistisch over 2024

Dat de huidige Ferrari geen winnaar is, daar hebben Charles Leclerc en Carlos Sainz zich al bij neergelegd. Het draait voor de Scuderia in het restant van 2023 vooral om leren waar de fout zit en die kennis toepassen op de nieuwe auto.

Ferrari gebruikte de eerste vrije training in Zandvoort al om "dingen uit te proberen" en was dus niet echt gefocust op de prestaties van dat weekend. Leclerc zegt dat zijn team de zwaktes in de SF-23 steeds beter kan aanwijzen.

"Daar hebben we in Zandvoort, maar ook op Monza veel over geleerd", vertelde de Monegask. De Ferrari-coureurs gingen niet dieper in op de bevindingen. "Maar we passen op basis daarvan wel veel aan", voegde Carlos Sainz er donderdag in Singapore aan toe. "Hopelijk hebben we daar wat aan."

De Spanjaard stelde dat het niet alleen om de achtervleugel gaat. In Zandvoort bleek de grootste achtervleugel van het team niet goed te werken, waardoor de coureurs noodgedwongen met een kleiner exemplaar op de bochtige baan reden. Ook op Singapore is zo veel mogelijk downforce nodig, dus zit de grote vleugel weer op de Ferrari. "Het is ook geen achtervleugelding", zei Sainz.

Auto van 2024 wordt heel anders

Hoewel de coureurs dit jaar nog wel van de bevindingen denken te kunnen profiteren, is de hoop vooral gevestigd op 2024. "Ik praat teambaas Fred Vasseur hier na, want ik heb het zelf nog niet gezien. Maar de auto wordt volgend jaar wel echt anders", vertelde Leclerc.

"Wij coureurs wijzen natuurlijk wel de zwaktes aan en geven die door aan de engineers. Ze kwamen bij ons terug met de boodschap dat het heel anders zal zijn. We moeten zo snel mogelijk testen in de simulator", blikte Leclerc optimistisch vooruit. Toch baalt hij ook van de huidige tegenvallende auto.

"Het kan frustrerend zijn, zoals het nu loopt. Ik vecht natuurlijk liever voor de overwinning. Maar het is nu eenmaal zo", verzuchtte Leclerc. "Toch motiveert het enorm als je stappen in de juiste richting kunt zetten, zoals in Zandvoort en Monza. Dat was wel nodig ook. Zeker Monza gaf een extra boost. En toch moeten we geduld hebben. Maar het is leuk dat we al in de simulator virtueel dingen kunnen testen, dan kan ik ook virtueel enthousiast worden", zei de Monegask lachend.

Leclerc wordt enthousiast van dingen uitproberen

Voorlopig moeten Leclerc en Sainz het doen met de tegenvallende SF-23, die op goede dagen toch goed de strijd kan aangaan met Mercedes, Aston Martin en McLaren. Tweemaal stond een Ferrari in een door Red Bull gedomineerd seizoen zelfs op eigen kracht op pole. "En ik kan ook al enthousiast worden als ik nu de baan opga om nieuwe dingen te proberen. Er komen geen echte updates meer aan, maar we gaan nog wel van alles uittesten. Als we in de komende races zo veel leren als we hopen, is dat ook heel interessant."

Sainz zocht de ruimte voor verbetering ook bij zichzelf: hij liet de afgelopen weken een stijgende lijn zien. Op Monza was hij Leclerc zelfs het hele weekend de baas. "Het grote doel was om consistenter te zijn. Ik voelde me de laatste races goed in de auto. We begrijpen hem ook beter. En ik rij ook beter dan vorig jaar, vooral in de laatste weekenden", vertelde de Spanjaard.

Carlos Sainz in de paddock van Singapore. Foto: Getty Images

Sainz en Leclerc bescheiden over kansen in Singapore

In Singapore wordt Ferrari tot een van de mogelijke uitdagers van Max Verstappen en zijn Red Bull gerekend, maar de coureurs willen niet te hard van stapel lopen.

"Realistisch gezien zijn we niet zo snel als in Monza", denkt Sainz. "Dit is een baan waar je veel downforce nodig hebt en dat is niet ons beste kant. Maar de bochten in Singapore liggen ons wel. Al wordt het ook heet en dat is weer niet goed voor de banden", analyseerde de Madrileen. "Het is op dit soort banen zo inconsistent, dat het lastig te zeggen is."

Ook volgens Leclerc kreeg het team in Zandvoort en Monza de bevestiging dat Ferrari goed is op banen waar weinig downforce nodig is. "Dat is hier natuurlijk niet het geval, dus het wordt lastiger. Maar er zijn ook wat dingen die ons kunnen helpen. We hebben toch kennis opgedaan waar we dit jaar nog wat aan hebben", meent Leclerc, die toch vooral op 2024 focust. "Dat is positief, vooral ook voor volgend jaar."