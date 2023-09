Verstappen niet boos om Wikipedia-uitspraak Wolff: 'Lijkt soms of hij bij ons werkt'

Max Verstappen haalde lachend zijn schouders op over de 'Wikipedia'-reactie van Mercedes-teambaas Toto Wolff na zijn tiende overwinning op rij in Monza. De Nederlander ligt er naar eigen zeggen niet wakker van.

Wolff zei na de race in Monza dat de recordreeks van Verstappen "alleen leuk is voor Wikipedia, en dat leest toch niemand." De Red Bull-coureur was niet teleurgesteld door de woorden van de Oostenrijker en had er donderdag in Singapore wel een verklaring voor. "Ze hadden een shitrace, en hij was natuurlijk teleurgesteld."

Het viel Verstappen wel op dat Wolff veel te zeggen heeft over het momenteel dominante Red Bull. "Soms lijkt het wel als of hij een werknemer is bij ons. Maar dat is gelukkig niet het geval."

De woordenstrijd tussen Red Bull en Mercedes laaide weer op na eerdere uitspraken van Wolff in Zandvoort. Die gingen over het grote verschil in kwalificatiesnelheid tussen Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez.

Het patroon is steeds hetzelfde: Wolff, Lewis Hamilton of iemand anders van Mercedes zegt iets, en daar reageert Red Bull dan weer op. Dat gebeurt dan bij monde van de teamleiders Helmut Marko en Christian Horner of Verstappen zelf.

Het kost hem geen nachtrust, zo stelde Verstappen in de warme paddock van het Marina Bay Street Circuit. "Ik slaap nog altijd heel lekker. We zitten goed in ons vel", liet hij weten. "Alleen vind ik niet dat dit erbij hoort. Volgens mij deden wij dit niet toen Mercedes domineerde. Maar iedereen is anders."

'Je kunt Red Bull niet de schuld geven'

Hamilton was in Singapore juist vol lof over Red Bull. "Ik kreeg net de vraag of ik Max of juist Adrian Newey (Red Bull-ontwerper, red.) het liefste zie verdwijnen", vertelde de Brit. "Maar geen van beiden natuurlijk. Wij moeten juist bij ze in de buurt zien te komen en beter ons best doen. Red Bull heeft geweldig werk verricht de afgelopen tijd. Je kunt ze niet de schuld geven van hoe het nu gaat en hoe ze het nu doen."

Het zijn woorden die meer in het straatje van Verstappen passen. "In zijn goede jaren was Mercedes juist een grote inspiratiebron voor ons om het beter te doen. We zijn blij dat we nu op dat niveau zijn en daar genieten we van."