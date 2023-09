Volgens coureur Ho-Pin Tung is het aannemelijk dat de concurrentie komend weekend dichter in de buurt van Red Bull zal zitten. Een vooruitblik op de Grand Prix van Singapore.

Singapore is voor de coureurs een van de zwaarste races. Hoe bereiden de rijders zich voor op de extreme hitte?

"Het is natuurlijk niet alleen de hitte, maar vooral ook de hoge luchtvochtigheid die deze race zo zwaar maakt. Veel coureurs komen eerder dan bij een andere GP naar Singapore om vast te wennen aan het klimaat. Carlos Sainz heb ik weleens op een hometrainer in een sauna zien zitten om zich voor te bereiden op deze race."

"Naast de hitte en de luchtvochtigheid speelt het ook mee dat de baan behoorlijk hobbelig is. Dat maakt het nog zwaarder voor de coureurs. We zullen alle rijders ongetwijfeld weer met koelvesten op de grid zien staan. Veel drinken en een goede balans vinden in wat je allemaal tot je neemt is belangrijk."

"Ik had twee weken geleden zelf een race in Japan waar het ook ontiegelijk heet was, echt niet normaal. Ruim 35 graden en een hoge luchtvochtigheid, vergelijkbaar met Singapore. De auto waar ik in race, heeft een gesloten cockpit: een GT-auto. Daar zit dan wel airconditioning in, maar die functioneerde niet goed."

"Ik heb twee stints gedaan. Van zo'n 75 tot 80 minuten. Daarin had ik volgens mijn sporthorloge meer calorieën verband dan bij het lopen van de marathon in Hongkong eerder dit jaar. Om maar aan te geven hoe zwaar zo'n race in de hitte kan zijn voor de coureurs."

Het aangepaste Marina Bay Street Circuit.

Rijden onder kunstlicht is een ander aspect waar de coureurs komend weekend mee te maken krijgen.

"Ik heb begrepen dat dit jaar alle lampen rond het circuit zijn vervangen door ledlampen. Ik weet niet of dat het racen ook iets anders gaat maken, maar led geeft natuurlijk wel een andere lichtintensiteit en verlicht op een andere manier. Normaal gesproken is het voor een coureur niet moeilijk om zich aan te passen aan rijden onder kunstlicht. Ieder stuk asfalt krijgt evenveel kunstlicht en sommige rijders gebruiken een ander vizier voor beter zicht."

Ten opzichte van vorig jaar is de baan aangepast. Welke invloed gaat dat hebben?

"Ze hebben het circuit een stuk sneller gemaakt. De rondetijd zal omlaaggaan en het zal iets intenser worden voor de remmen. De aanpassing is wel voordelig voor de banden, al lag de slijtage in Singapore al nooit erg hoog. Meestal is het een simpele eenstopper. Hopelijk maakt de aanpassing het racen ook iets beter, maar ik durf nog niet te zeggen of dat ook echt zo is."

Max Verstappen boekte in Monza zijn tiende zege op rij. Foto: Getty Images

Singapore is een van de weinige Grands Prix op de kalender waar Max Verstappen nog nooit gewonnen heeft. Is dat toeval of heeft dat een andere oorzaak?

"Ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is. Er zijn jaren geweest waarin de Red Bull uitermate goed was op dit type circuit. Maar in die tijd was Verstappen betrokken bij een startcrash en vorig jaar had hij problemen in de kwalificatie. Het is niet zozeer dat hij hier niet snel of niet goed is geweest, hij heeft ook gewoon niet het geluk aan zijn zijde gehad. Dat speelt natuurlijk zeker mee en het blijft toch wel inherent aan een stratencircuit dat het niet makkelijk is."

Red Bull is hier naar eigen zeggen geen uitgesproken favoriet en tempert de verwachtingen. Zit daar wat in?

"We hebben het al een paar keer genoemd dit jaar, toen we de mogelijkheid bespraken of Red Bull alles kon winnen. We zeiden toen al: er komen ook circuits aan waar ze minder goed gaan zijn en Singapore is daar één van. Sterker nog, ik denk dat dit de enige baan is waarvan ze zelf zeggen dat ze geen uitgesproken favoriet zijn."

"Het is natuurlijk echt niet zo dat Red Bull hier opeens een slechte auto heeft. Maar de sterke punten van de auto komen hier wel wat minder tot uiting. Dat komt niet alleen door de lay-out van het circuit, het heeft er ook mee te maken dat de baan best wel hobbelig is en dat je vaak kerbstones moet pakken. Dat zijn dingen waar deze auto niet zo goed in is."