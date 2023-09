Sauber houdt volgend Formule 1-seizoen vast aan Zhou als teamgenoot Bottas

Delen via E-mail

Het huidige Alfa Romeo-team rijdt ook in 2024 met het coureursduo Zhou Guanyu en Valtteri Bottas. De Zwitserse formatie gaat dan weer door het leven als Sauber.

Bottas lag al tot eind 2024 vast bij Sauber, maar voor de 24-jarige Zhou was er enige onzekerheid of hij zijn stoeltje mocht aanhouden. In aanloop naar de Grand Prix van Singapore bevestigde het team de Chinees donderdag voor het volgende seizoen.