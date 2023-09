GP van Singapore: Scherpere doorbuigregels, verandering aan circuit

De nachtrace in Singapore wordt dit weekend voor de veertiende keer verreden. Max Verstappen kan in de Aziatische metropool nog geen kampioen worden, toch zijn er genoeg verhalen bij de start van het weekend. NU.nl zet ze op een rij.

Strengere regels voor 'bewegende aerodynamische onderdelen'

Vanaf Singapore is 'Technichal Directive 018' van kracht, een nieuwe richtlijn die die FIA in samenspraak met de teams heeft opgesteld. Er zou onvoldoende duidelijk zijn hoezeer aerodynamische onderdelen op de auto mogen bewegen in de rijwind, zoals de voor- en achtervleugel en de vloer. Gunstige bewegingen in deze onderdelen kunnen de auto sneller maken, terwijl in de regels staat dat alles 'rigide' moet zijn. Met de hoge snelheden is echt rigide onmogelijk, daarom zijn er tests met toleranties.

Formule 1-teams zouden zichzelf niet zijn als ze de grenzen niet opzoeken of geen gebruikmaken van onduidelijkheden of grijze gebieden. Daar wordt nu wat aan gedaan. "Er zijn heel veel slimme engineers die de grenzen opzoeken van deze regels en wij moeten er voor zorgen dat iedereen weet waar de grenzen liggen en hoe we die toepassen", laat Tim Goss van de FIA weten. "Recent hebben we iets te veel vrijheid gezien met het ontwerp van aerodynamische componenten."

Het Duitse Auto Motor und Sport stelde eerder al dat Mercedes een te veel bewegende achtervleugel zou hebben, en dat de vloer van de Red Bull te veel doorbuigt. Christian Horner sprak dat laatste tegen en stelde dat zijn team niets hoeft te veranderen. Andere teams hebben wel al onderdelen aangepast in aanloop naar Singapore.

Het aangepaste Marina Bay Street Circuit Foto: Formula 1

De baan in Singapore is korter geworden

Door bouwwerkzaamheden is het circuit in Singapore dit jaar 135 meter korter. Vanaf bocht 14 gaat het nu volgas door een klein knikje naar bocht 16. Het gedeelte voor een grote tribune aan het water langs is er uit gehaald, waardoor de auto's ook niet meer onder die tribune door gaan. Omdat de baan korter is geworden, duurt de Grand Prix nu een ronde langer (62).

Het ontbreken van de grote vaste tribune heeft gevolgen voor de kaartverkoop. Voor het evenement, dat al maanden uitverkocht is, werden 20 procent minder tickets verkocht.

De aanpassing van de baan heeft ook gevolgen voor de kwalificatie en de race. In de kwalificatie is het een voordeel voor de auto's die hun banden snel opwarmen (de Ferrari bijvoorbeeld) dat er aan het einde van de ronde minder bochten zijn. Dit klinkt op het eerste gezicht als een klein nadeel van de Red Bull, die het juist van weinig bandenslijtage en minder oververhitting moet hebben. Het rechte stuk biedt normaliter geen extra inhaalmogelijkheden, omdat er geen DRS-zone is. Het geeft auto's wellicht wel de kans om beter aan te sluiten voor de DRS-zone op start-finish, die even verderop ligt.

AlphaTauri gaat meer op de Red Bull lijken

Red Bull introduceert mogelijk zelf een kleine update aan de auto in Singapore, maar zusterteam AlphaTauri pakt zeker weten uit op het stratencircuit. De AT04 krijgt dezelfde filosofie als de succesvolle Red Bull RB19, zo bevestigde Peter Bayer van het team eerder.

Helmut Marko liet eerder al weten dat AlphaTauri nog veel meer moet samenwerken met het succesvolle zusterteam. Momenteel gebruikt het al wel veel onderdelen van het team van Verstappen, maar wordt er ook nog veel zelf ontworpen. De matige resultaten van het team rechtvaardigen die koers niet langer.

Liam Lawson is ook in Singapore nog de vervanger van Daniel Ricciardo, die in Zandvoort zijn middenhandsbeentje brak. De Australiër is wel aanwezig op het Marina Bay Street Circuit, maar vooral om het team te helpen. Of de Australiër volgende week in Japan wel rijdt, is nog onduidelijk. Voorlopig lijkt het er op dat hij pas in Qatar over drie weken weer in actie kan komen.

Red Bull ziet Mercedes niet als 'serieuze competitie' Foto: Getty Images

Woordenstrijd Red Bull vs. Mercedes nog niet uitgedoofd

Ondanks de indrukwekkende recordreeks van tien zeges op rij door Verstappen, ging een deel van de aandacht naar geluiden vanuit het Mercedes-kamp. Lewis Hamilton verklaarde dat Verstappen nooit tegen het kaliber teamgenoten heeft moeten rijden die hij wel moest verslaan. Toto Wolff gooide er een schepje bovenop door te stellen dat de recordreeks van Verstappen alleen leuk was voor op Wikipedia, "en dat leest toch niemand".

Voorafgaand aan de race in Singapore diende Marko Mercedes van repliek. "Ze zijn geen serieuze competitie voor ons", liet de tachtigjarige Oostenrijker aan Motorport.com weten. "Dat is het verschil. Wij kijken naar onszelf en doen gewoon ons best. En we maken geen verhalen zoals zij doen."

Zet Verstappen zijn recordreeks door in Singapore?

Verstappen noemde de race in Singapore de moeilijkste die nog op de kalender staat, en dus ook de grootste bedreiging voor zijn recordreeks. Een overwinning op het stratencircuit zou zijn elfde op rij zijn.

Het Marina Bay Street Circuit is zeker in de kwalificatie niet het ideale circuit voor de RB19, vooral vanwege het eerder genoemde opwarmingsnadeel dat de auto heeft tegenover vooral de Ferrari. De Red Bull is bovendien geen uitblinker over hobbels en kerbstones. Het is een van de weinige zwaktes in een verder dominante auto.