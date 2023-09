Vettel is record kwijt aan Verstappen: 'Kan er alleen maar voor applaudisseren'

Delen via E-mail

Sebastian Vettel is diep onder de indruk van Max Verstappen. De Duitser, die anderhalve week geleden een recordreeks kwijtraakte aan de Nederlander, kijkt met veel bewondering naar de prestaties van Verstappen.

"Ik kan er alleen maar voor applaudisseren", zei de 36-jarige Vettel tegen het Duitse Sportschau. "De prestatie van het hele team, maar vooral van Max die ieder weekend heel consistent presteert, is super."

Verstappen boekte bij de Grand Prix van Italië in Monza zijn tiende overwinning op rij en brak daarmee het record van Vettel. Die kwam in 2013 ook namens Red Bull tot negen achtereenvolgende zeges. Verstappen won dit seizoen twaalf van de veertien Grands Prix en heeft zijn derde wereldtitel voor het grijpen.

"Verstappen en Red Bull presteren op een heel ander niveau dan de concurrentie", vervolgde Vettel, die tussen 2010 en 2013 vier keer wereldkampioen werd. "Dat moet je erkennen en daar kun je alleen maar respect voor hebben. Het is geweldig om naar te kijken."

Vettel, die vorig jaar afscheid nam van de Formule 1, heeft nog regelmatig contact met het team waar hij tussen 2009 en 2014 voor reed. "Veel teamleden uit mijn tijd zitten er nog steeds. We wisselen regelmatig dingen met elkaar uit."

Dit weekend komen de Formule 1-coureurs in actie in Singapore, waar Verstappen zijn record kan aanscherpen door voor de elfde keer op rij te winnen. De race in Zuidoost-Azië begint zondag om 14.00 uur (Nederlandse tijd).